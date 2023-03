Dupla influência

Com passagens por emissoras como as extintas TV Paulista, TV Tupi, além de Globo e Record, até finalmente o SBT, o “Programa Silvio Santos” completa, em 2023, seis décadas de existência. Na esteira do tempo, foi o veículo principal para o apresentador titular mostrar todo seu poder de improviso e apelo popular para segurar o telespectador por horas a fio, consolidando-se como o principal comunicador do país.

Resistente a qualquer ideia de aposentadoria, Silvio acabou tendo de pensar em alguma forma de substituição por conta da pandemia. Por isso, desde 2021, escalou a própria filha, Patrícia Abravanel para a função de co-apresentadora da produção. Satisfeito com o desempenho comercial do programa e a boa aceitação do público, a estreia da atual temporada deu ainda mais destaque à Patrícia, ao mudar o título para “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”, sinal forte de que, após um longo período de transição, uma mudança definitiva está por vir.

É fato que Patrícia sempre foi a grande aposta de Silvio para o setor de entretenimento do SBT. Com faro único para o vídeo, o apresentador e dono da emissora sabia que deveria introduzi-la ao público de maneira leve e sem tanto alarde. Por isso, de forma quase sentimental, Patrícia, que cresceu nos bastidores do SBT, estreou como apresentadora na série especial “Festival SBT 30 Anos”, de 2011. Aos poucos, integrou a bancada de alguns programas do pai e o comando de produções institucionais disfarçadas de programas de auditório, como “Roda a Roda” e “Caldeirão da Sorte”.

Mesmo ainda insegura e sem tanto carisma, ganhou de presente um amplo espaço dentro da grade da emissora, com títulos como “Cante se Puder”, “Vem Pra Cá” e, em especial, o “Máquina da Fama”. Exibido entre 2013 e 2017, o programa representou a primeira vitória mais pessoal da apresentadora ao conquistar audiência e repercussão satisfatória para os níveis do SBT.

Com mais autonomia e maturidade, Patrícia parece de fato estar pronta para o “Programa Silvio Santos”. O jeito meio inseguro e a fala um pouco embolada foram incorporadas a sua personalidade como apresentadora e acabaram naturalizadas. Com a produção em suas mãos, onde Silvio faz apenas participações esporádicas e protocolares, Patrícia fez da estreia da nova temporada uma carta de intenções em prol do rejuvenescimento de uma das mais longevas produções da tevê brasileira.

Sem ter o mesmo manejo de público paterno, ela apela para um discurso mais coerente com a atualidade e bons convidados, como a cantora Karin Hils, destaque do novo quadro, o importado “Cantando em Família”, que a própria Patrícia pesquisou e apresentou à direção executiva do SBT.

Com a confiança de quem é herdeira e sem medo de mexer em mofo, ela também teve coragem para realizar alterações no corpo de baile do programa, trocando o figurino das dançarinas para um estilo mais esportivo e menos sensual e adicionando homens ao balé e, por fim, renovar o time do enfadonho quadro “Jogo dos 3 Pontinhos”, que ganhou a presença de comediantes da nova geração e teve resultado menos constrangedor que o habitual. Mais jovial e nem por isso menos cafona, o “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel” é um programa de personalidade híbrida à espera da inevitável aposentadoria do dono do baú.

“Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel” – SBT – domingos, às 20h.