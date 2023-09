Dose dupla

Bárbara Reis tem encarado situações e experiências inéditas nos últimos meses. A atriz, que fez sua estreia no posto de protagonista na trama de “Terra e Paixão”, tem aproveitado a repercussão não apenas de sua chegada ao horário nobre da Globo como a batalhadora Aline. Ela também acompanhou as emoções da reta final de “Todas as Flores”, disponível para os assinantes do Globoplay, em que interpreta a vilã Débora.

Para Bárbara, assistir ao sucesso de duas novelas inéditas ao mesmo tempo é uma circunstância totalmente inesperada. “É um acontecimento artístico que eu jamais poderia imaginar na minha vida. Estar em uma novela de grande sucesso no ‘streaming’ e fazer uma protagonista no horário nobre. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo”, vibra a atriz, que foi chamada para os testes da novela das nove no fim das gravações de “Todas as Flores”.

“Nem acreditei que era teste para uma protagonista. Demorou a cair a ficha. Me preparei e fui. Senti que naquele dia estava potente, preparada, e sai muito confiante. Como foi na parte final das gravações, não acho que um projeto puxou o outro. Acho que teve a ver com toda a minha trajetória profissional”, completa.

Com as gravações de “Todas as Flores” finalizadas no ano passado, Bárbara está dedicada ao enredo de Walcyr Carrasco há meses. Ela, porém, tem tido uma rotina corrida como a mocinha da história das nove. “Encarar o volume de cenas diário…estudar 20 cenas para o dia seguinte, filmar, voltar para casa e estudar mais 20 cenas para o dia seguinte, conciliar isso com a rotina, os exercícios físicos, a família… equilibrar esses tópicos é o maior desafio”, explica.

Em “Terra e Paixão”, Aline é uma professora de Matemática, casada com Samuel, papel de Ítalo Martins. Após um atentado em sua casa, se vê sozinha com o filho diante das terras deixadas pelo marido. Mulher forte, batalhadora e corajosa, ela aprende a plantar e a lidar com as máquinas e com o mercado de agronegócios. Tem em Jonatas, de Paulo Lessa, primo de Samuel, um amigo fiel nas horas difíceis. Se aproxima dos irmãos Caio e Daniel, vividos por Cauã Reymond e Johnny Massaro, filhos do poderoso fazendeiro Antônio, de Tony Ramos, com quem briga para manter suas terras e, com eles, descobrirá sentimentos novos.

“A Aline é uma mulher que vai em busca de sua verdade. Ela corre atrás daquilo que acredita, atrás de seus sonhos e objetivos. Ela acredita que só alcançará o que quer colocando a mão na massa. Aline é como eu. Eu e ela estamos em momentos parecidos, excluindo a parte trágica”, aponta.

Recém-chegada ao posto de protagonista, Bárbara estreou na tevê no horário nobre. Ela esteve na primeira fase de “Velho Chico”, que foi ao ar em 2016. No ano seguinte participou da minissérie “Dois Irmãos” e da supersérie “Os Dias Eram Assim”. Bárbara também tem uma passagem pela Record, onde integrou o elenco de “Jesus”. De volta à Globo, ela ganhou destaque ao interpretar a antagonista Shirley em “Éramos Seis”.

“Me sinto preparada, com meus pés no chão. Cheguei até aqui através de muito trabalho, foco, determinação e esperança também. Mas sigo vivendo um dia após o outro e lembrando sempre de quem sou. É uma realização não só minha como da minha família, da minha mãe, de amigos que me acompanham desde criança fazendo teatro. Estou muito feliz”, comemora.

Mundo rural

Barbara Reis começou os trabalhos de “Terra e Paixão” com uma imersão no contexto rural. A atriz gravou suas primeiras cenas em grandiosas plantações localizadas no Mato Grosso do Sul. “Todo trabalho que começa com uma viagem já une toda a equipe. O clima não poderia ser melhor. O mais interessante para mim foi perceber a grandiosidade que é o ‘mar de soja’ e como ela se transforma no decorrer dos dias: verde, depois amarela e depois seca. Um ambiente mutável”, explica.

Para compreender melhor toda a temática ruralista da novela, a atriz pesquisou sobre o assunto e também ouviu podcasts. “O contexto rural é a novidade. Ouvi muitos podcasts de tecnologia e inovação sobre o universo. O desafio é contar essa história juntando tudo o que ouvi sobre o assunto e torná-lo natural nessa jornada. Fora isso, foquei em aprender o sotaque, neutralizar o meu e colocar o R sutil da região”, revela.