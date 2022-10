Dona do poder

Pode-se dizer que a estreia de Claudia Di Moura nas novelas veio um tanto tarde. Afinal, a baiana já tinha 53 anos de idade e 22 de carreira quando foi descoberta pela produção de elenco de “Segundo Sol”, exibida em 2018 pela Globo, na qual interpretou a cozinheira Zefa. Agora, ela dá um novo passo em sua trajetória televisiva: dá vida à ricaça Martha em “Cara e Coragem”. Um papel que a enche de orgulho, principalmente por poder experimentar um outro tipo de papel nos folhetins. “Martha Gusmão é uma mulher poderosa, herdeira de uma grande siderúrgica, que se vê no centro de um jogo de poder maior que ela, após a morte de sua filha, Clarice”, comemora, citando a personagem de Taís Araújo na trama das 19h da Globo.

Nascida em Salvador, Claudia começou a carreira em 1986. Desde então, se consolidou nos palcos baianos. Hoje, com a repercussão nacional que ganhou com as oportunidades nas duas novelas, se orgulha com a possibilidade de servir como referência para os telespectadores pretos de “Cara e Coragem”. Tanto que não tem dúvidas na hora de mencionar o que mais chamou sua atenção ao receber o convite para o folhetim.

“O contraste, no que se refere à posição social e ao estilo de vida, com as minhas personagens anteriores na emissora. Essa mudança, para além das questões de representatividade e de ‘black excellence’ – excelência preta –, significava um desafio interessante para mim e a chance de desenvolver relações e emoções sob novas perspectivas”, explica Claudia, que também participou da quarta temporada da série “Sob Pressão”, exibida pela Globo e disponível para os assinantes do Globoplay.

Como foi seu trabalho de construção para Martha? Onde você buscou informações e referências?

Minhas referências de suavidade e firmeza foram trazidas por mulheres negras em posição semelhante de poder e inspiração. Vieram de Glória Maria, Michelle Obama, Oprah Winfrey, Viola Davis e Taís Araújo.

Qual a importância da preparação para um personagem antes de iniciar um trabalho?

O trabalho já se inicia na pesquisa e não se resume ao que é captado no set. No entanto, é na hora do “Ação”, em equipe, com o roteiro na mente, na troca com o elenco, que todo estudo mostra seu verdadeiro serviço. Não dá para cristalizar uma imagem pré-concebida de uma personagem, pois ela não é obra de uma pessoa só. Muito pelo contrário. E não vai se sustentar se não se alimentar das dinâmicas estabelecidas com equipe e elenco.

Em “Cara e Coragem”, você vive uma mulher negra dona de um grande império. Para você, são perceptíveis mudanças na teledramaturgia em busca de representatividade? Ou elas ainda são muito sutis?

Existe um clamor social por representatividade de todos os setores invisibilizados. A teledramaturgia, por seu alcance e popularidade, é um espaço importante para que essas demandas se realizem. Mas cada conquista é acompanhada de um novo desafio. Assim tem sido, ao longo dos anos, e continuará sendo. Nós, negros, por exemplo, não vamos voltar atrás em nossas reivindicações. Não apenas por quantidade, mas por qualidade em nossas representações. E, para que isso siga realmente evoluindo, queremos nos ver diante e por trás das telas. Não só servindo às diversas histórias que querem contar, mas, principalmente, contando as nossas próprias histórias.

A representatividade também era uma questão importante em “Pega-Pega”, que também contou com a assinatura da Claudia Souto. Você já conhecia o trabalho da autora? Chegou a acompanhar a outra novela?

Sei que havia personagens negros em diversos estratos sociais, além de drag queens e da inclusão do gênero neutro no roteiro. Isso demonstra um cuidado da autora, que entende que as histórias se tornam mais interessantes quando você as humaniza e as torna reflexo do seu tempo e do mundo ao seu redor. Para uma autora ou autor, representatividade não é um gesto de altruísmo, mas de inteligência criativa.

Apesar de uma carreira longa e sólida no teatro e no cinema, foi durante “Segundo Sol” que você ganhou uma repercussão nacional. Como foi lidar com isso?

A Zefa foi alvo de muito carinho, tanto do público quanto da equipe. Eu mesma sempre declarei o quanto amei e defendi a personagem. Receber todo esse afeto na minha chegada à Globo, tanto do espectador quanto dos colegas da casa, foi extremamente gratificante. Fazer novelas tem sido um aprendizado muito além das preparações de cena, dos sets de gravação, dos estudos de roteiro. Mais do que uma ambição profissional, tem sido uma experiência enriquecedora, repleta de desafios e responsabilidades, que veio até mim no momento certo.

“Cara e Coragem” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise de terça a domingo, às 2h.