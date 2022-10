Dona do cerrado

A televisão por muito tempo foi um ambiente hostil para ex-participantes de “reality shows”. Profissionais como Juliana Alves, Kaysar Dadour e Grazi Massafera já reclamaram publicamente sobre comentários maldosos e tratamento diferenciado que receberam nos bastidores das produções. Na base da persistência e melhor preparação, o preconceito vem diminuindo. É essa a impressão de Rafa Kalimann, que pela primeira vez encara um trabalho na teledramaturgia como a descolada Paloma de “Rensga Hits!”, atual série sensação do Globoplay. “Sabia das histórias e estava bem apreensiva para gravar minha primeira cena. De ‘cara’, tinha uma sequência longa ao lado da Deborah (Secco), Fabiana (Karla) e Alice (Wegmann). Elas foram doces e muito profissionais. Ensaiamos, estudamos o texto e fui ficando um pouco mais segura. Me senti acolhida, a recepção foi incrível”, conta.

Na trama ambientada em Goiânia, celeiro dos talentos da música sertaneja, Paloma é uma influenciadora digital com passe-livre pelos meandros do vasto universo envolvendo compositores, músicos e produtores do gênero. Ao ler o texto, essas características logo geraram uma aproximação entre personagem e atriz. “Esse trabalho foi muito emocionante. O roteiro é incrível e muito respeitoso com a nossa cultura, nosso jeitinho”, avalia a atriz, que detém o título de cidadã goiana desde 2018. Quem viu que Rafa poderia agregar ao projeto a partir de sua própria vivência no meio sertanejo foi a amiga Deborah Secco, intérprete da poderosa Marlene, dona de uma das principais casas de composição – locais onde grupos de compositores se reúnem para criar canções para os principais artistas do estilo – da cidade. “Ela comentou comigo sobre o projeto, estava muito empolgada e encantada com esse universo. E aí levou a ideia da minha presença para a produtora. Fiquei muito feliz pela confiança e trabalhei duro para não decepcionar essa indicação”, destaca.

Com mulheres no roteiro e direção e forte elenco feminino, os bastidores de “Rensga Hits!” foram de pura sororidade. Para Rafa, valorizar a histórias das mulheres em um ambiente ainda dominado por homens é o grande trunfo da série. “Sentia muita falta de ver o universo sertanejo representado, falado, mostrado na tevê. Principalmente falando das mulheres dentro desse espaço. As mulheres conseguiram uma força dentro desse universo com o movimento feminejo”, ressalta. A repercussão da série, que segue sem data para exibição na tevê aberta, é motivo de comemoração, principalmente, por conta dos planos da plataforma de streaming em desenvolver a segunda e a terceira temporada nos próximos meses. “Eu sabia que teria público, mas a história conquistou até pessoas que não são tão fãs da sofrência. O fato é que a série tem muitas histórias e personagens para mostrar”, valoriza.

Natural da pequena Campina Verde, interior de Minas Gerais, Rafa acabou se encontrando mesmo em Goiânia, capital do estado de Goiás. Ela já tinha um bom número de seguidores e contratos empresariais quando foi selecionada para participar da edição 2020 do “Big Brother Brasil”. Vice-campeã do programa, ela não levou o prêmio milionário, mas saiu da casa já com uma extensão de contrato e oportunidades dentro do Grupo Globo, onde apresentou o criticado “Casa Kalimann” e se destacou à frente do “Bate-Papo BBB”. “Já saí do confinamento disposta a me arriscar na carreira artística. Gosto muito de apresentar, mas agora também quero desenvolver melhor esse lado atriz”, avisa. Rafa, inclusive, se mostra bem animada com as críticas positivas de seu desempenho em “Rensga Hits!”. “Me preparei muito. Então, é lógico que ter uma resposta positiva é importante e me motiva a continuar por este caminho. Internamente, a avaliação também foi boa e novos convites surgiram”, conta.

“Rensga Hits” – Globoplay – Primeira temporada disponível.