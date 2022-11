Doce veneno

Antagonista de “Todas as Flores”, Letícia Colin se surpreende com as maldades da ambiciosa Vanessa

Ao ter contato com as primeiras páginas do texto de “Todas as Flores”, Letícia Colin foi rapidamente impactada pela força e amoralidade da vilã Vanessa. Tanto é que, ao chegar nos estúdios para gravar suas sequências iniciais, a atriz enfrentou dificuldades para incorporar e verbalizar algumas das perversidades da personagem do enredo original Globoplay. “Estou amando fazer uma vilã, mas tive uma certa resistência para falar tantos absurdos, tantas atrocidades. A Vanessa é o contrário de tudo o que acredito e desejo para o mundo. A Vanessa é uma mulher conservadora. Eu sou progressista, tenho uma linha mais democrática”, explica.

Ainda assim, foram justamente essas dificuldades iniciais que comprovaram para a Letícia a “magia” da profissão de atriz. Mesmo desconfortável com as falas cruéis da vilã, a atriz conseguiu superar o incômodo para embarcar na história assinada por João Emanuel Carneiro. “Era difícil olhar para um ator que você gosta e admira e falar palavras tão desumanas. Mas esse é o nosso trabalho. A gente não é a gente diante das câmeras. A Vanessa é a representação de pessoas que existem e temos de mostrar que essas pessoas não chegam a nenhum lugar. É quase um papel terapêutico”, defende.

Vanessa, que carrega boas doses de maldade em suas sequências, também tem seu lado dramático na trama. Filha de Zoé e irmã de Maíra, interpretadas por Regina Casé e Sophie Charlotte, ela é estilista na Rhodes e faz de tudo para conseguir o que quer. Logo no início da novela, luta contra um câncer e é salva graças a uma doação de medula da irmã. Vanessa namora Rafael, papel de Humberto Carrão, mas é apaixonada por Pablo, de Caio Castro, de quem é amante.

“Ela é uma ‘social climber’. Nasceu e foi criada para casar-se com um homem rico. A Zoé criou a Vanessa para ser uma espécie de galinha dos ovos de ouro. Então, ela usa de todos os tipos de truque de manipulação”, afirma Letícia, que tem levado alguma carga de humor para a vilã. “Ela é patética, né? Claro que não se dá bem. Ela se ferra. Gosto de vê-la tropeçando e não dando certo”, completa.

A trama de “Todas as Flores”, que está longe do final, terá a primeira leva de capítulos disponíveis entre outubro e dezembro e a segunda, de abril a junho de 2023. Ainda assim, Letícia já vislumbra alguns desfechos para a vilã na reta final. “Não faço ideia do que sairá da cabeça de João Emanuel Carneiro. A Vanessa tem de aprender algumas coisas. Quero que ela seja punida. Ela é bem fora da casinha, beira a psicopatia. Precisa ser contida”, torce.

“Todas as Flores” – Novos episódios disponíveis semanalmente para os assinantes do Globoplay.

Admiração mútua

Durante o período de pré-produção da novela, Letícia teve boa parte de sua atenção desviada por Sophie Charlote, que vive a protagonista Maíra. A atriz acompanhou todo o processo de criação de Sophie para viver a jovem com deficiência visual. “Eu vi a Maíra dela nascer. Estávamos juntas na sala de ensaio. Fico arrepiada e emocionada só de lembra. A Sophie é um luxo de atriz. Trouxe uma heroína forte e conectada com as melhores essências do ser-humano”, elogia.

Enquanto vê uma série de bondades e qualidade na Maíra, Letícia enumera as falhas de caráter da vilã Vanessa. “É uma personagem que vive de aparência, né? Está conectada ao material e essas coisas somem, desaparecem. A Vanessa é invejosa, e a inveja é uma mola muito forte”, aponta.

Instantâneas

Ao lado de Sophie Charlotte, Letícia Colin é a voz por trás da música de abertura de “Todas as Flores”. As duas atrizes interpretam a canção “As Rosas Não Falam”, obra de Cartola.

A atriz é sobrinha da apresentadora Adriana Colin, que trabalhou ao lado de Faustão.

Letícia é casada com o ator Michel Melamed. Os dois são pais do pequeno Uri, de dois anos.