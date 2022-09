Dobradinha vespertina

A trama, que será reapresentada pela terceira vez na Globo, é ambientada na década de 1920 e traz Danilo, de Murilo Benício, e Ana Francisca, de Mariana Ximenes, como protagonistas - Foto: Divulgação - Globo

A faixa vespertina durante a semana é um quebra-cabeças complexo. A grade, que prepara a programação para o horário nobre, não abre espaço para investimentos audaciosos. Por isso mesmo, a Globo tem recorrido a um plano caseiro para manter a relevância de suas tardes. A emissora tem ido em busca de seus grandes sucessos para mexer com a nostalgia do público. Após a reexibição de “O Cravo e a Rosa”, a trama de “Chocolate com Pimenta” volta ao ar em uma edição especial a partir de amanhã, dia 26.

O folhetim, que contou com inspirações na opereta “A Viúva Alegre” do compositor húngaro Franz Lehár, foi responsável pela mudança de patamar de Walcyr Carrasco na Globo. “A minha carreira como autor já estava se consolidado após o sucesso de ‘O Cravo e a Rosa’, mas explodiu com ‘Chocolate’. Graças a esse trabalho, fui ganhando confiança com o público e diante da emissora. Eu acho que o encantamento da novela se repetirá. É uma química que aconteceu e que toca o coração”, torce.

A trama, que será reapresentada pela terceira vez na Globo, é ambientada na década de 1920 na fictícia Ventura, uma pequena cidade cuja economia gira em torno da fábrica de chocolate e bolos artesanais Bombom, de propriedade do milionário Ludovico, papel de Ary Fontoura. Ao longo dos capítulos, o enredo apresenta a trajetória de Ana Francisca, vivida por Mariana Ximenes. Menina humilde, ingênua e romântica, ela vai morar em Ventura, após perder o pai, com uma parte da família que não conhece. “Sem dúvida, Ana Francisca é uma das grandes personagens da minha carreira. Ela contribuiu muito para meu amadurecimento como atriz, como artista. Aninha foi minha primeira protagonista. Pude interpretar várias personagens, porque Aninha tem muitas facetas”, valoriza Mariana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mesmo sendo uma espécie de “patinho feio”, Ana Francisca chama a atenção de Danilo, de Murilo Benício. Ele é considerado o rapaz mais bonito do colégio e a grande paixão da mimada e interesseira Olga, interpretada por Priscila Fantin, que cria diversas artimanhas para impedir o romance dos dois. “Essa novela tem um espaço muito especial na minha memória. Eu recordo que quando peguei o papel queria fazer um herói covarde e acho que consegui. Tinham cenas em que eu apanhava. O Danilo morria de medo de brigar; eu queria fazer um anti-herói. Lembro de ter tentado fazer algo bem diferente do que se espera”, defende Benício.

Com uma trama leve, romântica e lúdica, “Chocolate com Pimenta” também jogou holofotes em outros núcleos. Kayky Brito despertou a curiosidade do público ao viver a misteriosa Bernardete, o filho adotivo de Jezebel, papel de Elizabeth Savalla, que, na verdade, era criado como uma menina.

O figurino foi a alma do personagem, os trejeitos foram sendo lapidados na leveza e maestria do Jorge Fernando (diretor), minha voz estava em mudança e em determinado dia eu desafinei e ele pediu para eu manter esta desafinação. Eu mexia os braços demais e às vezes batia em alguém sem querer me alongando e ele pediu para manter. O desafio sem dúvida foi naturalmente uma dádiva”, relembra Kayky. Enquanto isso, Drica Moraes, que interpretou a ambiciosa e divertida Márcia, lançou o bordão “Sou chique, bem!”. “Quando eu coloquei o sotaque na prosódia, resolvi incluir o ‘bem’ e aí eu e Walcyr casamos nesse bordão, foi um meio a meio de criação”, revela.