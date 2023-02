Do lado de cá

Na televisão, diversas novelas e séries já abordaram a dependência química. Para Fabio Assunção, no entanto, “Onde Está Meu Coração” marca uma mudança de rumo na discussão desse tema. Na trama, ele dá vida ao médico David, pai de Amanda, papel de Letícia Colin, uma jovem também médica, já bem-sucedida e idealista. De família de classe média-alta, ela se deixa levar pelo prazer fugaz das drogas e, ao se afundar no crack, perde o controle de sua vida, influenciando o próprio trabalho e também as relações com a família e o marido, o arquiteto Miguel, vivido por Daniel de Oliveira.

“É muito comum ver adolescente se embriagando e achar astral. A sociedade não discute esse tema e, quando acontece dentro de casa, todo mundo tem de se virar para encontrar um caminho. Acho uma grande oportunidade esse tema ser discutido de forma adulta e sem exclusão. Se colocassem na cracolândia, iam falar ‘essa gente aí’. Mas não, somos nós aqui”, frisa o ator, que tem 51 anos.

Para a preparação de “Onde Está Meu Coração”, Fabio levou Letícia Colin ao Narcóticos Anônimos, o NA, irmandade que promove reuniões em diversos locais de todo o mundo. “Também conversamos com pessoas ligadas a políticas públicas de drogas, médicos, psiquiatras e usuários. A gente fez rodas de partilhas emocionantes, com momentos lindos, nos preparando para essa história”, lembra Fabio, que também faz o controverso Humberto de “Todas as Flores”, novela original do Globoplay.

Qual a importância da exibição de “Onde Está Meu Coração” na tevê aberta?

Considerando que o tema central da série – compulsão e drogas ilícitas – demanda permanente atuação das instituições públicas e da sociedade civil nas áreas de saúde, segurança e cidadania, além de uma constante reflexão da população sobre desigualdade, preconceito e moral, é extremamente importante termos acesso livre a este tipo de conteúdo.

Que reflexões a série pode levar ao público?

A série pode construir um novo olhar sobre o tema entre as famílias brasileiras que vivenciam esse problema em silêncio, quase sempre despreparadas, com medo de estigmas e de exposições negativas. Ela traz um olhar mais afetivo ao tema e pacifica os julgamentos. Além disso, “Onde Está Meu Coração” é dramaturgia e entretenimento, uma série sofisticada, muito bem elaborada e dirigida. Ainda que o tema seja duro, tenho certeza que o público irá curtir, pois é uma trama que fala, sobretudo, de amor.

A série explora os efeitos da dependência nas relações afetivas. Qual a importância do diálogo em casa e da existência de uma rede de apoio nas famílias diante dos temas abordados?

Não estamos sozinhos e temos nossas vulnerabilidades. Passar por esse problema tão complexo sem poder contar com os familiares é carregar muita coisa. A opção do usuário, normalmente, é o encolhimento, é esconder sua condição, pois o isolamento é o melhor cenário para o consumo. Acredito que o diálogo é importante. Mas, se for didático ou punitivo, só trará distanciamento. Melhor que dialogar é colocar amor no diálogo.

David carrega alguma coisa do Fábio? E o Fábio, saiu com algo do David?

Entrei na obra dando ao David meu lado pai, apaixonado e atento. Saí com o prazer de ter vivido esse processo de gravação e de construção de personagem, com pessoas tão parceiras nessa vida.

O que mais marcou você ao interpretar o personagem?

Tudo me marcou nessa série, todas as cenas e encontros. Mas, em especial, um momento me tocou de forma diferente e inusitada. Num dia de gravação, onde David visitava sua filha em uma clínica, o pai da Letícia Colin foi assistir. Por alguns momentos, nos vimos como pais da mesma filha. E nos emocionamos em um abraço fraterno. Senti o apoio dele em uma cena tão delicada. Foi incrível.