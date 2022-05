Aos 36 anos, Karina Dohme tem uma trajetória robusta e extensa na tevê. Há três décadas no vídeo, a atriz acumula uma série de programas de humor e algumas participações em novelas em seu currículo. Ainda assim, ela ainda buscava alcançar oportunidades inéditas na televisão, como integrar o elenco de uma novela do começo ao fim. E foi justamente com a chance em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, da Globo, que Karina vivenciou essa nova experiência diante das câmeras através da malandra Teca. “Apesar de ter trabalhado muito, eu não havia feito ainda uma novela do início ao fim. Meus trabalhos foram em programas de grade, em que eu passei anos no mesmo produto com diferentes personagens, poder fazer um personagem com início e fim e acompanhar a trajetória dele e construir todo esse processo era um desejo antigo”, explica.

Na história das sete, Teca é noiva de Trombada, papel de Marcelo Flores. Esperta, ela fez de tudo para complicar a vida de Neném, de Vladimir Brichta. A trambiqueira, inclusive, quase se deu muito mal depois de armar para cima do jogador para que ele fosse pego no exame antidoping. Após uma tentativa de se regenerar, Teca vira aliada de Celina, de Ana Lúcia Torre, para acabar com o casamento de Guilherme e Flávia, vividos por Mateus Solano e Valentina Herszage. “A Teca é uma personagem deliciosa de fazer porque, apesar de ter um desvio sério de caráter que a torna uma vilã, ela tem um lado engraçado e divertido. O humor fez parte da minha trajetória como atriz desde o primeiro momento. Sempre fui uma pessoa muito solar, muito alegre, brincalhona, com tiradas rápidas, e acho que isso é algo natural que vem de mim mesma, da minha personalidade”, defende.

Assim como boa parte das novelas realizadas em 2021, “Quanto Mais Vida, Melhor!” está indo ao ar inteiramente gravada. Mesmo dentro de uma obra fechada e sem acompanhar a repercussão do público conforme os capítulos avançavam, Karina foi se surpreendendo com o crescimento da personagem ao longo do enredo. “No começo, eu não tinha muitas informações sobre a personagem. Ela cresceu muito e enveredou por um lugar incrível, que me fez ir descobrindo outras facetas dela diariamente, conforme os capítulos chegavam”, ressalta Karina, que precisou lidar com novos protocolos de gravação no “set”. “A primeira vez que tirei a máscara para gravar me senti nua. Tudo era muito rigoroso e cheio de regras. A velocidade e a produtividade caíram muito porque não podíamos ter a equipe toda no set”, completa.

Natural de Americana, Karina é um rosto bastante conhecido para uma geração que viveu a adolescência no final da década de 1990 e começo dos anos 2000. Entre os anos de 1998 e 2002, ela integrou o elenco do seriado “Sandy & Júnior”, em que viveu a espevitada Beth. A série protagonizada pelos irmãos foi um fenômeno na televisão e, atualmente, está disponível no Globoplay. “Sempre me abordam com carinho, dizendo que fizemos parte de uma fase maravilhosa da vida delas, muitos ainda assistem ao seriado no canal Viva. Acho que o seriado era muito leve e retrata uma fase muito especial da vida das pessoas. Tem uma relação afetiva muito grande envolvida e isso explica o sucesso do programa e ele estar tão vivo na memória do público”, valoriza.