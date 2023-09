Diversidade regional

É comum que, durante um teste para a tevê, atores pensem em neutralizar sotaques. Principalmente quando sabem que são personagens criados em regiões diferentes das suas. Vinicius Patricio, porém, pegou a contramão dessa ideia quando foi testado para protagonizar “Impuros”, série cuja quarta temporada estreou no Star+ no último dia 30. O ator baiano apostou em uma atuação mais natural e até debochada. Não conseguiu o posto inicial, mas garantiu sua entrada no projeto, sendo convidado para dar vida ao usuário de drogas Juninho. “Parece que deu certo. Meu sotaque chamou a atenção dos diretores para a diversidade cultural existente nas comunidades cariocas”, avalia.

Na história, Juninho é um jovem que ingressa no tráfico ainda no começo de sua vida adulta. Isso por influência do amigo de longa data, Evandro do Dendê, personagem de Raphael Logam – que acabou faturando o papel de protagonista. “Juninho tem um arco na história bem interessante. Ao longo das temporadas, encontra na fé uma forma de fugir da realidade violenta e hostil em que vive”, adianta ele, que gravou as cenas desta atual leva de episódios em março do ano passado.

A oportunidade para o teste de “Impuros” veio a partir de uma plataforma específica para atores. “É muito comum hoje em dia”, avisa. De cara, se surpreendeu com o projeto e com a equipe envolvida. Mas teve pouco tempo para construir o próprio personagem.

“Iniciei a preparação um pouco antes do início das filmagens. O maior desafio era construir esse arco entre o traficante violento e o jovem que encontra na fé uma nova possibilidade de existir”, entrega. Hoje, não hesita ao indicar um dos diferenciais de atuar em uma série como “Impuros”. “Nunca imaginei vivenciar um mesmo personagem por tanto tempo. Começamos a filmar em novembro de 2017. O barato é absorver todas essas transformações e também as nossas próprias mudanças ao longo desse período”, analisa.

Nome completo: Vinicius Silva Patricio.

Nascimento: 3 de junho de 1989, em Ilhéus, na Bahia.

Atuação inesquecível: Como Leleco, na peça “Boca de Ouro”. “Foi a primeira vez que estive em cena e jamais irei esquecer a sensação”.

Interpretação memorável: Lázaro Ramos protagonizando o filme “Madame Satã”, dirigido por Karim Aïnouz e lançado em 2002.

Momento marcante na carreira: “Meu primeiro trabalho no audiovisual: o curta-metragem ‘Pedacinho do Céu’. Não pelo meu desempenho, mas pela oportunidade de estrear ao lado de uma das minhas maiores referências, Léa Garcia”.

O que falta na televisão: Diversidade.

O que sobra na televisão: “Pessoas com o mesmo padrão”.

Com quem gostaria de contracenar: Lázaro Ramos.

Se não fosse ator, seria: Jogador de futebol.

Ator: Lázaro Ramos.

Atriz: Léa Garcia.

Novela: “Renascer”, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida originalmente pela Globo em 1993.

Vilão marcante: Capitão Severino, personagem de Marco Nanini no filme “O Auto da Compadecida”, dirigido por Guel Arraes e lançado em 2000.

Personagem mais difícil de compor: “O que está por vir. Para mim, nunca é fácil”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Gabriela”, adaptação de Walter George Durst do romance “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado, exibida originalmente pela Globo em 1975.

Que papel gostaria de representar: “Um mocinho”.

Filme: “Aquarius”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e lançado em 2016.

Autor: Jorge Amado.

Diretor: Jeferson De.

Projeto: “Assim que encerrar as gravações de ‘Guerreiros do Sol’, darei início ao desenvolvimento de um espetáculo teatral que será realizado na sala do meu apartamento”.

“Impuros” – Star+.