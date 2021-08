Divã selecionado

Ator desde que se entende por gente, Selton Mello já fez de tudo um pouco na tevê, nos palcos e no cinema. Íntimo das engrenagens que regem qualquer produção audiovisual – foi isso, inclusive, que o levou a investir na carreira de diretor. E se tem um trabalho que o deixa muito empolgado é a série “Sessão de Terapia”, da Globoplay. Além de diretor, na trama ele também interpreta o protagonista Caio Barone, terapeuta que, enquanto tenta ajudar seus pacientes, tem também muitas questões pessoais para resolver.

“Sempre digo que essa série é mais do que entretenimento televisivo, é uma mão estendida. Recebo centenas de mensagens de pessoas agradecidas por nosso trabalho, dizendo que foram salvas pela série, que começaram a se cuidar e a se tratar depois de assistir ao que fizemos”, valoriza.

Mineiro do pequeno município de Passos, Selton estreou na tevê aos sete anos em “Dona Santa”, da Band. Pouco tempo depois, assinou contrato com a Globo, onde manteve vínculo de 1984 a 2000, época em que obteve sucesso em tramas como “Tropicaliente”, “A Próxima Vítima” e “A Indomada”. Há pouco mais de 20 anos, Selton resolveu tomar as rédeas da própria carreira. Ao final de “Força de um Desejo”, sua última novela na emissora, resolveu não renovar o contrato. Nos últimos anos, passou a dividir sua paixão pela tevê com o cinema. Além de ter estreado como diretor de longas premiados como “O Palhaço” e o recente “O Filme da Minha Vida”.

No momento, ele faz o caminho de volta. Além de “Sessão de Terapia”, ele também protagoniza “Nos Tempos do Imperador”, próxima novela das seis, repetidamente adiada por conta da pandemia. “Fiz muitas coisas diferentes nos últimos anos. Me comprometer com uma novela me soou como a maior ousadia que eu poderia fazer no momento. Estou muito feliz, é uma bela produção e não vejo a hora de ver esse projeto no ar”, destaca.

Selton é do tipo que só faz o que quer e vive na busca por projetos que possam satisfazer seus anseios artísticos – Foto: Divulgação

Os pacientes sempre foram o centro do enredo de “Sessão de Terapia”. Mas, nesta nova temporada, o Caio surge como condutor da trama. Como é ser diretor e ainda ter de lidar com um papel tão complexo como ator?

É bem complicado, mas eu adoro. Sei separar bem as coisas, embora, às vezes, tudo se misture (risos). Como diretor, tenho em mente o que quero de mim e dos outros em cada cena. Nesta temporada, tenho tido chances de dirigir e atuar em cenas muito bem escritas. Caio tenta ajudar seus pacientes, mas ele chegou ao limite com os próprios dilemas.

Como assim?

O Caio tem sérios problemas com a mãe. O surgimento de um irmão, de um outro casamento dela, faz com que velhas feridas voltem a incomodar. Ele passa a temporada inteira sofrendo com esse possível encontro, negando esse parentesco e isso resvala muito nos encontros com o Davi, papel feito pelo (Rodrigo) Santoro. Essa caminhada dele costura toda a temporada.

Na série, você volta a contracenar com o Santoro na tevê quase três décadas depois de “Olho no Olho”. Como foi esse reencontro?

O Santoro é um irmão que tenho na vida, uma das poucas pessoas com quem eu converso sobre tudo. A gente era garoto quando se conheceu e nunca perdemos a afeição e a torcida mútua. Ele construiu uma história muito linda lá fora e esse reencontro profissional, com os dois mais maduros, foi muito emocionante. Sobretudo, porque ele faz um personagem que é fundamental: o terapeuta do terapeuta.

A escalação de atores de “Sessão de Terapia” é sempre muito elogiada. Qual seu envolvimento neste processo?

Me envolvo de forma muito profunda, pois é uma das partes mais prazerosas deste trabalho. Sou um ator antes de ser diretor. Então, sou um diretor colega, que entende as dificuldades dos intérpretes e é parceiro. Foi lindo contar com esse grupo tão vasto, de escolas tão diferentes, de experiências tão distintas, cada um com sua história e bagagem como artista e como pessoa. Além do Santoro, tenho um time fantástico formado pela Letícia Colin, uma das maiores atrizes da sua geração, o Christian Malheiros, que é um menino iluminado, a Miwa Yanagizawa, que é uma atriz muito poderosa que vem do teatro, e a Luana Xavier, grande talento que precisava de mais espaço para brilhar. E ainda tem uma pequena participação do Danton (Mello).

É a primeira vez que você e Danton aparecem juntos em uma produção televisiva. Você não acha que demorou muito para esse encontro?

É realmente um absurdo (risos). Como é possível que nenhum diretor, autor ou produtor não tenha pensado: “Nossa, são dois irmãos e atores, vamos colocá-los juntos interpretando irmãos?”. Eu mesmo tive de promover isso. Danton está em apenas um episódio, mas é “o episódio”. Além do encontro dos irmãos Caio e Miguel, para o público, é também um encontro dos irmãos Selton e Danton. Foi um momento inesquecível.