Dilemas pessoais

Muito além de médicos, pacientes e diagnósticos, “Sob Pressão” é um microcosmo bem representativo do Brasil contemporâneo. Derivada do filme homônimo dirigido por Andrucha Waddington, a produção chegou à televisão em 2017 apostando em um roteiro denso, que mesclou de forma funcional dramas do universo da medicina, personagens complexos e a realidade da saúde pública. Ao se enxergar nos episódios, a resposta do público, tanto no Globoplay quanto na tevê aberta, foi imediata. Por reter talentos e exigir investimentos robustos, a série chegou a ser brevemente cancelada após a terceira temporada, em 2019. Porém, conseguiu ser salva por conta da boa audiência e do prestígio interno e externo que rendeu à emissora. A nova temporada que, por enquanto, só pode ser vista no streaming, chega ainda influenciada pelos dramas provocados pela pandemia, situação que teve uma corajosa temporada especial de dois episódios em “Sob Pressão – Plantão Covid”, exibida no final de 2020, e foi aprofundada na quarta temporada, disponibilizada no ano passado. Os novos episódios flagram como a realidade tem sido mais dura nos últimos anos, fazendo com que, apesar da dedicação, a energia e disposição dos profissionais da saúde para enfrentar a forte pressão da batalha diária de salvar vidas já não seja a mesma.

Nos anos anteriores, temas como corrupção e violência nortearam as temporadas. No quinto ano, o foco se volta para o caos pessoal da equipe de funcionários do Hospital Edith de Magalhães, que passa a manifestar as sequelas de uma rotina de trabalho exaustiva e as marcas de seus sofrimentos, situações já mostradas algumas vezes em episódios antigos, mas apenas como pano de fundo e sem o destaque necessário. Neste movimento, temas como Alzheimer, câncer de mama, doenças degenerativas e alcoolismo atingem o elenco principal de forma arrebatadora. Depois da morte da primeira mulher, o vício em medicamentos, a luta pela guarda do filho e o relacionamento cheio de entraves com Carolina, de Marjorie Estiano, o cirurgião Evandro, de Júlio Andrade, precisa olhar para o passado ao se deparar de novo com o pai que ele não vê há mais de 20 anos, Helano, de Marco Nanini. Carregadas de talento e emoção, a dupla de atores brilha neste acerto de contas que acaba sendo ofuscado pelo drama de Carolina, que mesmo depois de todas as batalhas com o pai abusador, a automutilação e a perda de um bebê, agora descobre um câncer de mama.

Com roteiro assinado por Lucas Paraíso, “Sob Pressão” é o tipo de série que realmente exige de seu elenco. Não apenas dos protagonistas, mas personagens coadjuvantes como Décio, Vera e Charles, papéis de Bruno Garcia, Drica Moraes e Pablo Sanábio, também têm suas trajetórias marcadas por dramas pessoais. Por ser muito centrada na figura do médico, o enredo merecia olhar um pouco mais para questões voltadas ao corpo de enfermagem, que sempre funcionou apenas como um ponto de apoio nas ações principais. Neste sentido, a série ganha em realismo ao exibir as dificuldades da rotina da enfermeira Lívia, papel de Bárbara Reis. Sem dispensar cenas de ação complexas de acidentes e incêndios, a série entende que, ao falar de gente, a lente precisa mesmo é de atores. Além de primoroso, o trabalho sensível da equipe comandada pelo cineasta Andrucha Waddington foi valorizado com os reforços na escalação de nomes do primeiro time da emissora, casos de Lázaro Ramos, Emílio Dantas, Fabio Assunção, Tony Ramos e Irene Ravache. Com mais uma temporada encomendada pela Globo, em um país como o Brasil, o que não falta para “Sob Pressão” é assunto e inspiração.