Dilema sedutor

Allan Souza Lima jamais subestimou a força do universo. O ator de 37 anos veio de um último ano pesado e difícil. Ele, inclusive, estava cogitando recusar trabalhos. Mas a chegada do Frei João, de “Amor Perfeito”, foi o combustível ideal para mudar de opinião e encarar a longa jornada de uma novela. “Agradeço ao universo por poder fazer um padre nesse momento da minha vida. Passei por muita coisa nos últimos tempos. Até neguei um trabalho porque eu ia realmente enlouquecer. Mas esse personagem chegou e tudo mudou”, explica o ator, que estava de folga das novelas desde “Órfãos da Terra”, que foi ao ar em 2019.

Na história, Frei João é um religioso sensível às causas sociais e às reivindicações políticas dos menos favorecidos, tem habilidades de marceneiro, pedreiro, eletricista e é responsável pela manutenção da Irmandade. No passado, teve um grande amor, Darlene, papel de Carol Castro, mesmo já sendo frei. Depois de um período de muitas dúvidas e conflitos interiores, acabou decidindo por se manter fiel à Igreja. Mas esse dilema entre o amor e a vida monástica voltará a afligi-lo quando Darlene aportar em Águas de São Jacinto, trazendo consigo a filha de ambos, Clara, de Vitória Pabst, cuja existência ele nem suspeitava.

“Dentro da irmandade, cada um tem seu arquétipo. O Frei João é o mais jovial de todos, ele tem esse lugar da fantasia. Ele traz uma personalidade de alquimista celestial. Ao mesmo tempo, ele carrega um mistério e um conflito”, afirma

Para compor o Frei João, Allan foi na direção contrária de tudo que vinha construindo nos últimos anos em seus projetos. O ator viu que o papel exigia uma energia diferenciada e leve em sua criação. “Não é um personagem que vem das entranhas ou uma energia que puxa para baixo. Não é um soco no estômago. É um personagem que vem da cabeça, que puxa para o céu. Sempre acreditei que o personagem caminha com o ser humano. Não abracei esse personagem por acaso. É um personagem transformador”, filosofa.

Quando foi chamado para os primeiros testes, Allan recebeu alguns conselhos do diretor artístico André Câmara. Ele queria ver uma pessoa completamente diferente diante do vídeo. “Ele já me conhecia de outros trabalhos, né? Então, falou para eu tirar essa energia forte e entrar em outro tempo de vida. A forma como o personagem fala, por exemplo, é bem reduzida. Toda a forma dele encarar as situações. Compreendi o personagem logo no momento do teste”, relembra.

“Amor Perfeito” – de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Velhos amigos

Em “Amor Perfeito”, Allan Souza Lima irá ter a chance de se aproximar de Carol Castro. Os dois estavam no elenco de “Órfãos da Terra”, mas não se cruzaram em nenhuma cena. “Acho que nem ‘oi’ nos bastidores a gente deu (risos). Agora temos a chance de construir essa história linda. Esse relacionamento tem várias vertentes. Esse poder da obra aberta é sensacional e vamos descobrir tudo juntos ao longo dos próximos capítulos”, aponta.

Além de Carol, Allan também contracena com Diogo Almeida, que vive o protagonista Orlando. Os dois são conhecidos há mais de 10 anos. “Fiquei muito feliz quando nos encontramos nas primeiras leituras. É muito bom ver amigos da minha geração com espaço na tevê. Tanta gente incrível sem oportunidade. O Diogo está brilhando”, elogia.

Instantâneas

Quando adolescente, Allan estudou música no Conservatório de Pernambuco.

Aos 18 anos, o ator mudou-se de Recife para o Rio de Janeiro.

Entre 2014 e 2015, Allan namorou a atriz Helena Ranaldi.