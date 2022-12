Diferença nos detalhes

Em “Travessia”, Humberto Martins reforça parceria com Gloria Perez diante do vídeo

Alguns personagens são corriqueiros nas novelas. Humberto Martins, por exemplo, pode elencar uma série de empresários que viveu diante das câmeras. O frio e ambicioso Guerra, de “Travessia”, chega para reforçar essa longa lista. Apesar de encarar um tipo conhecido em sua trajetória, o ator de 61 anos voltou aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, pronto para construir um papel com detalhes inéditos. “O Guerra é mais um empresário de tantos que já fiz. Isso tornou essa oportunidade mais complexa porque não poderia soar repetitivo. Precisava trazer algo mais porque o público quer ver algo novo, diferente. A Gloria (Perez) e o Mauro Mendonça (Filho) foram fundamentais para essa construção. Foi um trabalho em conjunto. Não montei nada sozinho”, explica.

Além de viver mais um empresário na tevê, Humberto também reforça uma longa parceria com Gloria Perez. O ator e a autora estiveram juntos em diversas tramas, como “A Força do Querer”, “Caminho das Índias”, “O Clone”, “América” e “Barriga de Aluguel”. O convite para o folhetim surgiu quando Humberto estava morando em Orlando, nos Estados Unidos. “Ela me ligou e eu topei de cara. Ela significa demais na vida. Tudo o que ela já fez por mim e pelos meus personagens. Eu faço até o pipoqueiro da esquina na novela da Gloria. Sei que esse pipoqueiro teria constância e uma boa história. Todos brilham na novela dela, não tem núcleo esquecido”, elogia.

Na trama, Guerra é um empresário carioca dono de uma construtora que herdou do pai. Seu atual principal projeto é ganhar a licitação da venda de um dos casarões da zona histórica de São Luís para construir um moderno shopping center. É pai da mimada Chiara, papel de Jade Picon, que ele esconde ser filha biológica de seu arqui-inimigo, Moretti, de Rodrigo Lombardi. Ele era seu amigo e sócio, mas os dois se tornaram rivais após Moretti se envolver com sua noiva. A filha é seu ponto fraco, é quem desperta seu lado emocional. “O Guerra é um cara passional e egocêntrico. É um globalista. Quer destruir tudo que é uma situação conservadora, apagar a história. Destruir o mundo antigo para construir um novo. Na cabeça dele, ele acha que esse mundo novo é excelente. Não pensa nas consequências disso. Só no próprio bolso”, justifica.

Na Globo há quase 35 anos, Humberto também começa a construir uma nova relação de trabalho com a emissora. Atualmente passando boa parte do ano vivendo em Orlando, o ator, que já foi contratado fixo do casting da Globo por décadas, aderiu ao esquema de vínculo por obra. “Me sinto mais do que apadrinhado da Gloria, como um filho. Não sei nem se a Globo estaria pensando em mim. Tenho certeza de que ela (Glória Perez) deve ter batalhado para me ter nessa novela, já que as coisas estão muito diferentes na emissora. Não me considero mais da TV Globo, sou da Glória”, aponta Humberto, que estava de folga das novelas desde o fim de “Verão 90”, em 2019.

“Travessia” – de segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

Sentimento de pai

Em “Travessia”, Guerra é facilmente guiado por sua paternidade. Assim como o personagem da novela das nove, Humberto também tem uma relação muito próxima com seus filhos. “Sempre quis ser pai, ter uma família. Me casei com 24 para 25 anos e sempre deixei claro meu desejo de ser pai. A paternidade sempre foi algo muito importante para mim”, valoriza.

Ao lado da novata Jade Picon em cena, Humberto, ao contrário de diversos críticos, é só elogios à colega de elenco. “Ela é um prodígio. Dá para ver que ela quer crescer, aprender… Chega sempre com o texto na ponta da língua. Preciso até me concentrar porque, caso contrário, fico apenas observando a Jade em cena”, elogia.

Instantâneas

Humberto também pode ser visto na reprise de “Caminho das Índias”, que vai ao ar no canal Viva.

O ator chegou a fazer figuração na novela “Carmem”, de 1987, que também foi assinada por Gloria Perez. “Foi uma participação de 12 capítulos. Eu era um repórter. Acho que a Gloria nem sabia disso (risos)”, afirma.

Humberto Martins também é conhecido por sua parceria com o autor Carlos Lombardi.