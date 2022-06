Destaques da semana

Joia da coroa

Fórmula 1 na Band. Foto: Divulgação – Foto:

A imponente beleza das ruas de Mônaco será o cenário da sétima etapa da Fórmula 1. O traçado em Monte Carlo é palco de uma das mais tradicionais corridas do automobilismo mundial. A pista do GP de Mônaco tem baixas médias de velocidade e as ultrapassagens são complicadas – por isso, um erro pode colocar tudo a perder. O piloto Max Verstappen assumiu a liderança da tabela do campeonato, sendo seguido de perto por Charles Leclerc. A narração será de Sergio Maurício. BAND – DOM – 29 – 9H

Últimas vagas

Os técnicos do The Voice Kids. Foto: Divulgação – Foto:

O “The Voice Kids” chega ao último dia de “Audições às Cegas”. Na primeira fase da competição musical, os técnicos escolhem os candidatos somente pela voz porque estão de costas para o palco. Eles viram suas cadeiras e montam seus times: Time Maiara & Maraisa, Time Michel Teló, Time Carlinhos Brown. Se mais de um técnico virar, o participante é quem escolhe com quem quer trabalhar. No total, serão 63 vozes aprovadas, 21 em cada time. GLOBO – DOM – 29 – 14H20

Tema eterno

Fale Mais Sobre Isso, Iozzi. Foto: Divulgação – Foto:

Assunto polêmico e espinhoso, a corrupção é o tema do próximo episódio de “Fale Mais Sobre Isso, Iozzi”. Em “Corrupção na Política”, Monica Iozzi recebe Bruno Carazza, Karine Telles e Welder Rodrigues. A produção também é ilustrada com trechos curtos de filmes brasileiros. CANAL BRASIL – SEG – 30 – 21H45

Frente a frente

Masterchef Brasil. Foto: Divulgação – Foto:

A culinária internacional marcará presença no próximo episódio do “Masterchef Brasil”. Na primeira prova em duelos, os participantes terão de reproduzir pratos clássicos da cozinha mundial. Quem não subir para o mezanino, irá enfrentar a prova de eliminação sobre invólucros naturais. Eles terão de realizar pratos como, por exemplo, peixe assado na folha de bananeira. Todos irão cozinhar sob os olhares atentos de Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin. BAND – TER – 31 – 22H30

De olho na taça

Taynah Espinoza: Eliminatórias Copa do Mundo 2022. Foto: Divulgação – Foto:

A Copa do Mundo 2022 já está com praticamente todos os times definidos para o mundial que acontece no Catar. No entanto, o jogo da seleção da Ucrânia pela semifinal da repescagem europeia, havia sido adiado em função da guerra que acontece no país invadido pela Rússia. Em busca de uma vaga na competição internacional, a equipe ucraniana enfrenta a Escócia no Hampden Park, em Glasgow. O vencedor da partida do dia 1º vai encarar o País de Gales pela final no domingo, dia 5. TNT – QUA – 1º – 15H45

Novas histórias

Tierry em Que História é Essa, Porchat. Foto: Divulgação – Foto:

O cantor Tierry, a atriz Fernanda Nobre e o ator Ricardo Pereira participam do “Que História é Essa, Porchat?”. No palco do programa comandado por Fabio Porchat, Fernanda relembra um incêndio em seu apartamento durante uma viagem dos pais. O galã de “Cara e Coragem” conta sobre uma aventura inusitada durante um voo de Portugal para o Brasil. E, por fim, Tierry revela que caiu de uma jaqueira de mais de dois metros quando era criança. GLOBO – QUA – 1º – 00H35

Prato final

Jéssica Ellen e Joaquim Lopes comandam a grande final de “Cook Island – Ilha do Sabor”. Os participantes, que já têm experiências profissionais em cozinhas, são colocados em desafios sob muita pressão e encarando as dificuldades da convivência diária, em uma disputa que vai premiar o vencedor com R$ 100 mil. Os “chefs” Manuelle Ferraz e Kaywa Hilton integram o time de jurados. GNT – QUI – 2 – 21H45

Guerra às Drogas

Dira Paes. Foto: Divulgação – Foto:

O segundo episódio da série “Relatos do Front − A Outra Face do Cartão−Postal” se propõe a debater a política de enfrentamento às drogas, inventada pelo Presidente dos Estados Unidos Richard Nixon, em 1971. Em “Guerra às Drogas”, a produção mostra como o cenário de violência e uso da força policial desde essa época acaba por criminalizar as minorias, como negros e pessoas em vulnerabilidade social, na mesma medida em que não resolve o problema do tráfico e do vício em si. O projeto conta com a narração da atriz Dira Paes, que atualmente está no ar na novela “Pantanal”. CANAL BRASIL – SEX – 3 – 22H30