Desabrochar da idade

No elenco de “A Vida Pela Frente”, Nina Tomsic mergulha nas transformações da introspectiva Liz

Nina Tomsic tem uma certa dificuldade para falar sobre a tímida Liz, de “A Vida pela Frente”, novo produção do Globoplay. Não que a atriz não achado difícil compreender a personagem ou a história criada por Leandra Leal, Rita Toledo e Carol Benjamin. O caso é que a jovem estudante foi se transformando ao longo da trama, exigindo bem mais do processo de criação da atriz. “Foi uma personagem que me tirou da zona de conforto. A Liz está em um momento de descobertas. Então, como retratar uma pessoa que está descobrindo coisas e mudando a todo o momento? Ela está em transição de lugares. Tudo muda muito rápido para a Liz, não tem onde se agarrar”, explica.

Estudiosa e apaixonada por Literatura, a personagem estudou em colégios públicos e sempre foi a melhor aluna da turma. Para ela, o ano do vestibular é decisivo, só não imagina que a mudança de escola vai impactar sua vida para sempre. Muito menos Tereza, sua mãe solo e superprotetora, interpretada por Leandra Leal, que ainda precisa lidar com a aproximação da filha e de Ivo, papel de Gustavo Vaz, pai da jovem até então ausente em sua criação. É na nova escola que a personagem começa a testar seus próprios limites, se apaixonar e descobrir novas formas de viver.

“A Liz chega em um grupo de amigos super antigo e em uma escola que também é uma nova realidade para ela, passando a enfrentar essa trajetória de aprendizado, descobertas, dúvidas, erros e acertos. Acredito que a Liz é uma menina que está em um momento muito específico, de estar conhecendo uma vida diferente da que ela tinha. E é uma vida em que ela se encanta com tudo, vai vivendo desesperadamente e passa por várias consequências”, aponta.

Aos 23 anos, Nina ainda tem lembranças muito vivas de sua recente adolescência. Não à toa, a atriz se identificou com uma série de situações e conflitos presentes na obra. Ela, inclusive, buscou separar suas experiências pessoais dos dilemas enfrentados pela jovem Liz. “Foi legal viver uma personagem que passa por coisas que você acabou de passar. É uma forma de validar e reviver certos aprendizados. É divertido aprender duas vezes sendo outra pessoa e fazendo novas escolhas. Foi um privilégio”, afirma.

Antes de encarar a estudante de “A Vida pela Frente”, Nina fez sua estreia nas novelas na atípica trama de “Quanto Mais Vida, Melhor!”. O folhetim das sete foi gravado inteiramente antes de ir ao ar por conta dos protocolos de combate ao novo coronavírus. Ainda uma novata no setor audiovisual, Nina contou com todo o auxílio da equipe durante as gravações da série original Globoplay. “Não tinha como fazer esse projeto sozinha. Foi uma benção ter esse elenco e essa equipe. Foi mágico ver todo mundo ao meu lado. A gente trocava o tempo todo”, valoriza.

