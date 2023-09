Depois da tempestade

Em “Amor Perfeito”, a personagem de Bárbara Sut, Sônia, vê no relacionamento com Júlio, papel de Daniel Rangel, a chance de um futuro feliz, em uma relação na qual seja valorizada e amada. Pudera, afinal, a moça já sofreu bastante com o caso que manteve com o covarde Ademar, vivido por Gustavo Arthidoro na novela das 18h da Globo.

Na trama, Sônia chegou a engravidar dele, mas o bebê não sobreviveu quando veio à luz. Para arrebatar a torcida do público pelo casal, a atriz conta com um trunfo: ela e Daniel já se conheciam, porque atuaram juntos em “Salve-se Quem Puder”, no núcleo dos ginastas. “Foi um reencontro muito feliz. Está sendo prazeroso construir essa relação de cumplicidade e troca com ele. Daniel é um amigo querido nos bastidores e um ator muito disciplinado e talentoso em cena”, derrete-se.

Não faz muito tempo, Júlio descobriu o segredo que Sônia guardava a respeito do caso que teve com Ademar. De início, o advogado se mostrou magoado com a falta de confiança da noiva, que preferiu esconder dele tudo que sofreu por causa da omissão do dono da Casa Minhota, a principal mercearia da cidade fictícia de Águas de São Jacinto. Esse, aliás, foi um momento marcante para Bárbara.

“Foi minha primeira cena de emoção da novela em ritmo de estúdio, porque as outras tinham sido gravadas na cidade cenográfica ou em externas, que acabam tendo outra dinâmica”, lembra ela, que estudou a sequência com o próprio Daniel Rangel e também com a preparadora de elenco Ana Kfouri.

Nas redes sociais, é grande o número de pessoas na torcida pelo final feliz do casal. Mas um fator pode prejudicar essa trajetória: nos próximos capítulos, Marê, interpretada por Camila Queiroz e por quem Júlio sempre nutriu um amor genuíno, desde a adolescência, romperá com Orlando, o mocinho defendido por Diogo Almeida. Um acontecimento que deixa Sônia com a pulga atrás da orelha.

“Saber mais sobre o passado da Sônia pode afastar o Júlio, se ele não conseguir lidar com isso, mas pode aproximá-lo, agora que esses segredos não estão mais entre eles”, avalia Bárbara. Pelo menos a vontade dela parece ser para que a dupla fortaleça cada vez mais os vínculos. “Espero que Júlio tenha empatia e dê amparo para Sônia, até para que ela não fique tão refém do Ademar”, entrega.

Nome completo: Bárbara Ribeiro de Brito.

Nascimento: 31 de maio de 1996, Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: “Romeu e Julieta”, musical ao som de Marisa Monte.

Interpretação memorável: Michel Melamed como Bentinho em “Capitu”, minissérie baseada no romance “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, escrita por Euclydes Marinho e dirigida por Luiz Fernando Carvalho.

Momento marcante na carreira: “Quando consegui produzir e lançar meu CD, “Calor”, de forma totalmente independente”.

O que falta na televisão: “Tempo”.

O que sobra na televisão: “Boas ideias e talento”.

Com quem gostaria de contracenar: Camila Pitanga.

Se não fosse atriz, seria: “Diplomata ou psicanalista”.

Ator: Julio Andrade.

Atriz: Adriana Esteves.

Novela: “Verdades Secretas”, escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo em 2015.

Vilão marcante: Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins em “Psicose”, filme de Alfred Hitchcock lançado em 1960.

Personagem mais difícil de compor: Alaíde Costa, no espetáculo “Vozes Negras – A Força do Canto Feminino”. “É uma personagem viva, que estava sendo homenageada e que participava da peça conosco”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Não são novelas, mas eu amaria ver as reprises da primeira temporada de ‘Justiça’ e de ‘Hoje é Dia de Maria’”.

Que papel gostaria de representar: “Sempre o próximo”.

Filme: “Cinema Paradiso”, dirigido por Giuseppe Tornatore e lançado em 1988.

Autor: Clarice Lispector.

Diretor: Ariane Mnouchkine.

Vexame: “O dia em que fui encher o tanque do carro de gasolina e percebi que estava sem sinal no celular e tinha esquecido a carteira”.

Mania: “De comprar livros”.

Medo: “De insetos”.

Projeto: “Montar minha peça, ‘Estilhaço – Um Não Dialogo Perto do Fim’, no teatro”.

“Amor Perfeito” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.