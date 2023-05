‘Déjà vu’ intencional

Desde 2010, a Record aposta alto no gênero bíblico em sua teledramaturgia. E, verdade seja dita, a estratégia deu resultados bem interessantes para a emissora – não apenas no Brasil, mas também no mercado internacional. Nos últimos anos, porém, a audiência desses produtos diminuiu demais. Tanto que a sexta temporada de “Reis”, “A Conquista”, que estreou no dia 17 de abril, chegou à vice-liderança em sua primeira semana de exibição. Mas isso com registros em torno de 7 pontos de média, muito abaixo do que outras produções também baseadas na “Bíblia” chegaram a conquistar. E não dá para dizer que a série atual tenha uma produção de má qualidade – longe disso. Mas trata-se de uma história já explorada em 2012, quando Leonardo Brício protagonizou “Rei Davi”, que chegou ao fim com 30 capítulos e média geral de 13,3 pontos de audiência.

Repetir um personagem tão importante como Davi em uma série, desde o começo, se mostrava arriscado. A intenção da Record, porém, justificava essa medida: contar a história da nação de Israel desde o momento em que o último juiz, Samuel, é usado por Deus para guiar o povo, até a queda de Jerusalém. Daí o título “Reis” e a divisão por temporadas. Esse, aliás, é um ponto curioso da produção: parece série, mas tem elementos bem mais próximos aos de uma novela. Tanto que os ganchos entre as temporadas deixam a desejar. E cabe valorizar também que, agora, a trajetória de Davi é contada com uma riqueza maior de detalhes, tanto que o personagem aparece em diversas temporadas da série.

Por falar em Davi, Cirillo Luna desponta como um dos principais nomes da emissora nessa faixa etária entre os 30 e 40 anos de idade. O ator não chegava a ser um desconhecido na tevê e até apareceu em algumas novelas da Globo. A última foi “Salve-se Quem Puder”, que estava no ar quando começou a pandemia do novo coronavírus, sendo paralisada por um ano em função das medidas para conter a covid-19 no país. Cirillo tinha atuado também na penúltima fase de “Gênesis”, em um papel de destaque, como Esaú, irmão de Jacó, vivido por Miguel Coelho. Na época, o ator já tinha feito um bom trabalho – que possivelmente foi decisivo para sua escalação como Davi em “Reis”. Hoje, Cirillo é sem dúvidas uma das melhores surpresas ali.

Em relação à qualidade de produção, dá para dizer que “Reis” se alinha com as demais tramas bíblicas já exibidas pela Record. E a diferença não chega a ser surpreendente, já que várias novelas e séries da emissora foram produzidas quando Alexandre Avancini era o principal diretor do canal – aliás, é um profissional que faz muita falta na televisão. Mas a atual série da Record está longe de decepcionar. Os cenários chamam atenção, não faltam efeitos especiais nas cenas e é visível o cuidado com a produção de arte.

Vale reforçar que “Reis” está ainda bem distante do fim. Afinal, outras quatro temporadas estão previstas para serem exibidas, provavelmente sem pausas. Os nomes já parecem definidos: “O Pecado”, “A Consequência”, “A Ascenção” e “A Sabedoria”. A primeira delas seguirá com boa parte do elenco de “A Conquista”. Na oitava, caberá a Petrônio Gontijo interpretar o Rei Davi em sua fase mais madura, com Adriana Prado e Vanessa Gerbelli encabeçando o elenco ao seu lado. Três profissionais que já se destacaram em outros projetos do gênero bíblico e que certamente são trunfos de “Reis” no futuro.

“Reis” – Reis – Segunda a sexta, na faixa das 21h.