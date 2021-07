Début emergencial

No meio de tantas notícias ruins em função da pandemia do novo coronavírus, Diogo Sales acabou sendo agraciado com um novo desafio em sua carreira. O ator, que ganhou fama ao integrar o elenco de “Game of Thrones”, série da HBO, voltou ao Brasil passar o Natal com a família. Mas as fronteiras se fecharam e, impedido de voltar à Europa, foi surpreendido com uma oportunidade que marcará sua estreia nas novelas por aqui. “Eu recebi um convite do Eduardo Pradella, da produção de elenco da Record, para integrar o elenco de ‘Gênesis’ na sua última fase”, explica o carioca, que mora em Londres e completa 36 anos em agosto.

Segundo Digo, seu personagem estará em praticamente todos os capítulos da fase e terá um arco dramático que chamará atenção – Foto: Divulgação

Na trama, Diogo entra na fase “José do Egito”, ainda sem previsão de estreia, como Kaires. O rapaz é um pobre camponês que trabalha na irrigação do Egito. “Ele tem uma vida dura e infeliz, pelo fato de ser solitário e não ter família. É um cara fechado por circunstâncias de uma vida sofrida, mas supergeneroso”, adianta o intérprete.

Depois de atuar no drama épico “Game of Thrones”, Diogo não esconde que se tratar de um trabalho de época foi um dos fatores que mais o instigou ao descobrir como seria sua participação em “Gênesis”. “É também um desafio para o ator construir um personagem tão longe da nossa realidade contemporânea, retratando com veracidade esse momento e de extrema importância religiosa”, avalia. Mas, em função do atual momento, o processo de construção tem sido bem diferente de tudo que já fez.

“A preparação está sendo feita de forma online e isso dificulta um pouco o trabalho de pesquisa e o entrosamento com os outros atores. Quando é presencial, fica mais fácil se conectar com o outro. Mas temos de respeitar os protocolos de segurança”, analisa Diogo, que tem feito pesquisas sobre a história e a cultura do Egito e buscado, em podcasts e palestras com historiadores, novas referências para o papel.

Essa não é a primeira vez que Diogo trabalha na Record. Em 2018, ele integrou o elenco da terceira temporada do “Dancing Brasil”, competição de dança comandada por Xuxa na emissora. Mas, até mesmo por morar na Inglaterra, nunca chegou a assistir a uma novela bíblica. “Abordar fatos da ‘Bíblia’ exige uma responsabilidade redobrada. Mesmo que alguns personagens sejam fictícios, é uma trama baseada em fatos reais”, defende.

Quanto à participação em “Game of Thrones”, Diogo conta que conseguiu a partir de um teste de elenco feito na Inglaterra. “Tive a oportunidade de estar no set com grandes nomes da indústria internacional. Foi um trabalho que me deu bastante visibilidade e colhi bons frutos depois dele”, valoriza.

O ator não esconde as diferenças que sentiu entre o mercado estrangeiro e o nacional. E até dá uma dica para artistas que sonham com uma carreira no exterior. “O alcance que se tem é muito grande. Existem vários países onde se fala inglês ou espanhol. Se o ator domina um desses idiomas, o mercado de trabalho amplia”, diz.