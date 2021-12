De um jeito diferente

Se divertindo com a reprise de “O Cravo e a Rosa”, Eduardo Moscovis relembra as peripécias do rústico Petruchio

Na pele do bronco Petruchio, Moscovis deixou de lado as “caras e bocas” dos mocinhos e se jogou no humor - Foto: Divulgação - Globo

O final dos anos 1990 foi especialmente frutífero para a carreira de Eduardo Moscovis. Após o estouro em “Por Amor”, de 1997, o ator acabou entrando para o primeiro time da Globo, onde ganhou “status” de protagonista. Após a repercussão mediana do “remake” de “Pecado Capital”, exibida um ano depois, Moscovis resolveu tirar longas férias, que foram interrompidas por uma proposta tentadora de Walcyr Carrasco.

Em “O Cravo e a Rosa”, estreia do autor na emissora, que acaba de voltar ao ar em uma reprise especial, Moscovis se viu diante de um tipo totalmente diferente do que ele estava habituado. Na pele do bronco Petruchio, ele deixou de lado as “caras e bocas” dos mocinhos e se jogou no humor. “É um personagem importante para a minha carreira. Mostrou que eu poderia fazer coisas diferentes tanto para o público quanto para a emissora. Depois do Petruchio, começaram a me convidar para tipos mais complexos e interessantes”, avalia.

O carioca Moscovis quase se formou em Administração, mas o encantamento pelo teatro acabou o levando a investir nas Artes Cênicas. Após trabalhar como figurante em “Top Model”, de 1989, ele participou de uma das primeiras edições da Oficina de Atores da Globo, de onde saiu com um papel em “Pedra Sobre Pedra”, sucesso de 1992. Com uma breve passagem pelo SBT em “As Pupilas do Senhor Reitor”, de 1993, foi na Globo que o ator acabou sedimentando sua carreira, em produções como “Mulheres de Areia”, “Senhora do Destino” e “Alma Gêmea”.

Mesmo sendo identificado como um ator da Globo, desde 2006 que Moscovis mantém vínculo por obra com a emissora. Dessa forma, o ator garantiu a autonomia artística que julgava necessária para fazer trabalhos como a ousada “Bom Dia, Verônica”, série lançada pela Netflix no ano passado. “Muito antes de a emissora valorizar esses novos tipos de contrato, eu já me sentia mais à vontade em trabalhar apenas por obra. Ter essa liberdade foi muito importante para mim”, garante.

“O Cravo e a Rosa” volta ao ar pouco mais de duas décadas depois de sua exibição original. Como essa trama marcou sua carreira?

Petruchio é um dos personagens mais lembrados da minha trajetória. Até hoje as pessoas falam dele. Sem dúvida alguma, foi ótimo fazer uma novela onde pude exercitar o humor e um tipo com maior caracterização. Fora que é uma novela baseada no clássico “A Megera Domada” e foi muito bem escrita e dirigida. É daqueles trabalhos em que todos os envolvidos sentem muito orgulho de ter participado.

Você vinha de uma série de mocinhos mais tradicionais quando aceitou o convite para fazer o Petruchio. Você sentiu que o personagem poderia o tirar da mesmice?

Totalmente. Eu li a sinopse e quis muito fazer. A pré-produção da novela já foi algo bem diferente para mim. O núcleo da fazenda fez um trabalho à parte do restante do elenco. Fomos para a locação vários dias seguidos, aprendemos a fazer queijo, andar de charrete, cavalo, corríamos atrás das galinhas e porcos e outras coisas assim (risos).

Tem alguma cena em especial que possa resumir “O Cravo e a Rosa” para você?

Difícil escolher apenas uma. Acho que as cenas de briga entre o Petruchio e a Catarina resumem bem esse trabalho. Era divertido demais fazer essas sequências. Adriana é uma parceira de cena maravilhosa e a gente ficou muito entregue a este trabalho. Lembro que a gente vivia jogando diversas coisas um no outro.

Você acha que esse humor mais pueril ajudou o casal a conquistar o público?

Sim. O tom dos anos 1920 tem uma dinâmica muito interessante. Esse casal é um grande contraponto. Muita gente acha que Petruchio é machista, mas ele na verdade é um bronco, um cara doce e apaixonado. Já Catarina representa a mulher à frente de seu tempo. Desse contraste surgem cenas maravilhosas.

Como está sendo rever esse trabalho tantos anos depois?

Divertido demais. Estou aproveitando o tempo em casa para ver com meu filho caçula, que vai fazer 10 anos. Ele tem gostado bastante e isso é sinal de que a trama envelheceu muito bem.