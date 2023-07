De tudo um pouco

A televisão faz parte da trajetória de Glenda Kozlowski há mais de 30 anos. Porém, ela nunca deixou os cacoetes de atleta de lado durante esse período. Com uma mente e personalidade moldada pelas competições esportivas, a jornalista está sempre em busca de superar barreiras e atingir novas metas. E é com esse pensamento que ela assume uma nova missão na Band.

Ao lado de Zeca Camargo, Glenda comandará o ainda inédito “Melhor da Noite”, que tem estreia prevista para agosto. O programa chega ao horário nobre da emissora para ocupar o lugar de Fausto Silva, que deixou o canal recentemente. “Eu nunca quis sair 100% do esporte, e quando soube que neste novo desafio daria para casar todos os assuntos, achei o máximo. Gosto do ao vivo, dessa variedade, de falar de diversos temas ao mesmo tempo”, afirma.

O projeto, voltado para toda a família, vai unir jornalismo, esporte e entretenimento em um só lugar de forma leve e divertida. Todas as emissoras da Band espalhadas pelo país estarão envolvidas trazendo as identidades, os sotaques e as expressões culturais de cada região, proporcionando uma janela da diversidade brasileira. Viagens, eventos, tecnologia, encontros e reencontros também farão parte do cardápio variado da produção.“Estou como um atleta antes de uma partida: concentrada e muito ansiosa para começar”, vibra.

O programa marcará uma parceria inédita para Glenda diante das câmeras. Pela primeira vez, ela dividirá o comando de uma produção com Zeca Camargo. Ex-globais, os dois chegaram à Band no mesmo ano, em 2020. “Sempre nos encontramos nos camarins, em reuniões, mas nunca apresentamos algo juntos. O Zeca é um cara múltiplo, com quem tenho muito a aprender, já que a raiz dele é no jornalismo e no entretenimento, os principais focos do projeto”, elogia.

Por conta do novo programa na Band, Glenda precisou deixar a apresentação do “Show do Esporte”, que comandava ao lado de Elia Junior. A jornalista, que se despediu do programa esportivo no último domingo, dia 16, será substituída por Paloma Tocci. “O ‘Show do Esporte’ faz parte da vida de muitos atletas. Eu era criança quando o programa explodiu. Faz parte da história de grandes modalidades brasileiras. É um pedaço importante da história do esporte brasileiro”, valoriza.