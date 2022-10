De todas as maneiras

No ar em “Cara e Coragem”, Leopoldo Pacheco exalta as boas oportunidades e encontros da tevê

O ano de 2022 vem sendo de muito trabalho para Leopoldo Pacheco. No ar em “Cara e Coragem”, como o enrolado Joca, ele se destacou também nos primeiros capítulos de “Pantanal”, onde viveu o viciado em jogos Antero. Com poucos dias de folga entre um personagem e o outro, o ator empolga-se em viver tipos tão diferentes em um curto espaço de tempo. “Para mim, só vale a pena se for assim. A tevê gosta de enquadrar os intérpretes em papéis específicos. Então, viver um cara cheio de jovialidade na novela das sete e um pai de família decadente na trama das 21h é sinal de que diretores e autores entenderam que gosto de diversificar e fazer qualquer tipo de personagem”, garante.

Natural de São Paulo, aos 62 anos, Leopoldo comemora a diversidade dos convites que estão lhe sendo ofertados. Quando foi descoberto pela tevê, em meados dos anos 2000, seu semblante aparentemente sério acabou o reservando para personagens mais plácidos ou densos, como o Samir de “Um Só Coração”, sua estreia na Globo, ou o cruel Leôncio do “remake” de “A Escrava Isaura”, exibido pela Record em 2004.

“Tenho cara de ator sério e adoro personagens dramáticos. As pessoas demoraram a me oferecer coisas mais diferentes”, ressalta. O gosto pela experimentação vem do teatro, base da atuação de Leopoldo e onde ele aprendeu também a ser cenógrafo, iluminador, diretor e figurinista. Paralelamente aos seus compromissos com a tevê, ele já está sempre de olho em algum texto ou ensaiando um novo espetáculo para os palcos. “Estou muito empolgado com essa retomada do setor cultural. Com disciplina e paixão, é possível fazer de tudo um pouco”, ensina.

Você participou da primeira fase de “Pantanal”, descansou algumas semanas e começou a gravar “Cara e Coragem”. De onde vem essa urgência em atuar?

Eu amo o que faço e sou do tipo que abraça os projetos. Me emocionei com o convite para “Pantanal”. Desde que o “remake” foi anunciado, existia uma ansiedade em torno desses convites e fiquei muito feliz de ser lembrado. Durante as gravações, me chamaram para “Cara e Coragem”. Ter duas grandes oportunidades depois de uma longa pandemia é, de fato, muito significativo para mim.

Como esses personagens agregam a sua trajetória?

Acho que eles mostram minha versatilidade. São dois tipos bem diferentes. O Antero era um homem da noite, viciado em jogo e amoroso com a família. O Joca é um professor de tênis, cheio de energia e que se divide entre duas famílias (risos). Um estava quase moribundo, totalmente decadente, enquanto o outro tem jovialidade de sobra. O fato de eles não terem nada a ver um com o outro foi importante.

Por quê?

São produções com exibições muito próximas. Eu não iria ficar feliz em me repetir e acho que seria confuso para o público também. Custou inclusive para que as pessoas deixassem o Antero para trás, pois a primeira fase de “Pantanal” fez muito sucesso.

Você ficou com vontade de ficar um pouco mais na trama das nove?

Foi triste me despedir do elenco. Mas já sabia que seria apenas uma participação e acho que o Antero tem uma função muito objetiva dentro da trama, já que sua morte representa a derrocada familiar e aquele núcleo precisa se adaptar a outra realidade. Foi bonito e saí com a sensação de dever cumprido. A tristeza acabou assim que cheguei nos estúdios de “Cara e Coragem”.

Como assim?

A preparação é um dos meus momentos preferidos dos trabalhos para uma novela. Chegar na reunião de elenco e ver essa movimentação inicial, todo mundo empolgado e tantos rostos queridos e conhecidos me revitalizou. Neste trabalho, volto a ser dirigido pela Natália (Grimberg), que era da equipe da Denise (Saraceni) em “Belíssima”, minha primeira novela na Globo. A tevê é um lugar de bons encontros.

