De supetão

No ar em “Mar do Sertão”, Giovana Cordeiro vive a sensual Xaviera

Giovana Cordeiro acredita que exista o momento e a hora certa. Afinal, esse foi o caminho que levou a atriz até a personagem Xaviera, de “Mar do Sertão”. Após uma rápida participação na primeira fase de “Pantanal”, Giovanna se surpreendeu ao saber que não ficaria longe do vídeo por muito tempo. Jéssica Ellen, que inicialmente viveria Xaviera na novela das seis, precisou deixar o elenco ao descobrir sua primeira gravidez. A atriz, então, entrou no radar da direção para substituir Jéssica diante das câmeras. “A Xaviera chegou em um momento importante. Depois de uma pandemia e a paralisação do mercado, a gente estava precisando de uma renovada, de um estímulo. Não acredito no acaso. Acho que o universo foi trazendo a Xaviera para perto de mim. Feliz por confiarem em mim e no meu trabalho. Foi um convite gratificante”, explica.

Em “Mar do Sertão”, Xaviera chega em Canta Pedra para tirar a paz de Tertulinho, papel de Renato Góes, na primeira fase da história. Preterida pelo rapaz, ela se aproxima de Zé Paulino, de Sérgio Guizé, quando ele voltar para o fictício município. Com um passado conturbado, Xaviera é uma sobrevivente, uma mulher disposta a não repetir esse passado, e que defenderá com unhas e dentes a chance de construir um futuro melhor para si. “A Xaviera é uma personagem que se valoriza e se faz ser ouvida. Ela faz de tudo para ficar confortável em um ambiente que não é o dela. Acho que há uma certa carência dessa mulher muito sensual. Ela sempre se faz ser notada quando chega em um lugar. Ela quer ser valorizada”, defende.

Após entrar na novela de forma repentina, Giovana tem descoberto a personagem em seu dia a dia nos estúdios. Para isso, ela tem investido bastante no entrosamento com seus colegas de cena, como Renato Góes e Sergio Guizé. “Ela tem amor e ódio pelo Tertulinho. Há uma química sexual grande. Como ela é uma mulher do mundo, Xaviera sabe se virar. A cada dia, eu descubro uma nova forma de agir. Ela é bastante cara-de-pau. Acho ótimo porque mostramos várias faces dessa mulher que aprendeu a ser mulher sozinha. Tento ver como o mundo abriga essa potência que é a personagem”, aponta.

Natural do Rio de Janeiro, a atriz de 25 anos estreou na tevê em “Rock Story”, que foi ao ar em 2016. Giovanna também integrou o elenco de “O Outro Lado do Paraíso”, “Verão 90” e a minissérie “Dois Irmãos”. Em sua rápida participação em “Pantanal”, ela viveu a prostituta Generosa. “Acho que ‘Mar do Sertão’ traz uma trama com leveza e para encher o coração de otimismo. Estamos precisando disso hoje em dia. É bom levar esse amor e humor para a frente das câmeras. Tem muita beleza na imagem e na construção dos personagens”, defende.

“Mar do Sertão” – de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Entre amigos

Giovana Cordeiro não é a única profissional de “Pantanal” realocada para “Mar do Sertão”. Assim como a atriz, Renato Góes e Enrique Diaz também estiveram na primeira fase da novela do horário nobre. “Achei muito curioso esse reencontro. Não cruzei com o Renato em ‘Pantanal’, mas nossas histórias estavam entrelaçadas. Na internet, vi algumas brincadeiras que a Generosa foi atrás do Zé Leôncio até em Canta Pedra”, brinca.

Esse clima de amizade e reencontro também estava por trás das câmeras. A atriz ficou emocionada ao descobrir que substituiria Jéssica Ellen no enredo das seis. “Não posso falar dessa personagem sem falar da Jéssica, né? Eu e ela temos uma história muito bonita juntas, de acolhimento em um momento artístico frágil. Fico honrada com essa oportunidade porque sei o tamanho da Jéssica e a potência dela como atriz”, elogia.

Instantâneas

Entre 2016 e 2017, Giovana namorou por um ano e meio Pável Reymond, irmão do ator Cauã Reymond.

Ainda criança, Giovanna já participava de comerciais para televisão.

A atriz também pode ser vista no filme “Carnaval”, que está disponível na Netflix.