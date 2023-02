De outras vidas

Desde o primeiro dia de gravações, Luci Pereira foi tomada por uma sensação de déjà vu nos estúdios de “Travessia”, da Globo. No elenco da atual novela das nove, a atriz revive a simpática Creusa, personagem de bastante sucesso do enredo de “Salve Jorge”, que foi ao ar há pouco mais de 10 anos. Além de retomar os causos e as histórias da nordestina, Luci também reencontrou seus antigos parceiros de cena: Giovanna Antonelli e Alexandre Nero, que interpretam o casal Helô e Stenio. “Foi um presente voltar com essa personagem. Foi uma surpresa muito grande. Quando comecei a gravar com a Giovanna, parecia que nunca tínhamos deixado de gravar. Parecia Creusa e Dona Helô de 10 anos atrás. Foi fantástico reviver todo esse processo e essas parcerias”, explica.

A trama de “Travessia” também reafirma a parceria de Luci com Gloria Perez. O folhetim marca seu quinto projeto ao lado da autora. A atriz, inclusive, topou a empreitada antes mesmo de saber como seria o retorno de Creusa ao enredo do horário nobre. “Olha, é um prazer trabalhar com essa mulher. Se ela me falasse que eu teria apenas de passar pela cena, eu toparia. É da Gloria? Quero! Ela reúne uma equipe e um elenco muito generosos. Todo mundo se ajuda, dá a maior força em cena. Muito feliz de refazer essa trajetória diante das câmeras novamente”, elogia.

Na novela da nove, Creusa retorna ao enredo envolvida nos imbróglios da protagonista Brisa, papel de Lucy Alves. Madrinha da jovem maranhense, ela volta para o Rio de Janeiro para trabalhar novamente com Helô e acaba colocando a delegada na rota de Brisa. Além disso, Creusa também volta disposta a ajudar na reconciliação de Helô e Stenio. “A Creusa é como uma mãe para a Brisa. Tem uma preocupação genuína com ela. Então, pede a ajuda da doutora Helô para lidar com as questões do processo da Brisa. São histórias bem atualizadas, mas a Creusa também se empenha para unir de novo Helô e Stenio. Ela se surpreende ao encontrar o casal separado, mas ela sabe que ainda há muito amor ali. Vai ser o cupido”, defende.

Com o folhetim no ar, Luci tem visto a repercussão de seu trabalho aumentar. Ela, porém, nunca deixou ouvir comentários sobre seu trabalho em “Salve Jorge” mesmo mais de 10 anos da exibição original. “Na rua onde eu moro, ninguém me chama de Luci. É só ‘Donelô’. Ficou muito marcada a minha forma de falar. As pessoas não esquecem. Me perguntam também do Nero e da Giovanna”, revela Luci, que chega a ser questionada sobre a vida privada dos colegas de cena. “Me perguntam da vida particular deles, acredita? (risos) Lógico que não comento nada porque temos uma amizade muito grande. Viramos uma família”, completa.

“Travessia” – De segunda a sábado, às 21h30, na Globo.