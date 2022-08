De longa data

Não é sempre que uma personagem de novela permanece por anos no ar. Daniela Paschoal, no entanto, vive essa experiência já em sua estreia nos folhetins. Intérprete da dedicada Joana em “Poliana Moça”, do SBT, ela está envolvida nos conflitos da diretora da Onze, empresa fictícia retratada na trama, desde que “As Aventuras de Poliana” estreou, em maio de 2018. Hoje, quatro anos depois, sabe bem como aproveitar tudo que essa longa trajetória tem a oferecer. “Viver por tanto tempo a mesma personagem fez com que eu me aproximasse mais da Joana e de todo o elenco. Essa relação de intimidade cria uma harmonia natural nas cenas”, avalia.

Nesta nova fase da trama, a família de Joana enfrenta alguns obstáculos. O primeiro – e também o mais sério deles – é em relação ao casamento dela com Sérgio, interpretado por Guilherme Boury. A relação, já bem desgastada, acaba afetando todo o núcleo dos Antunes na história. “Os dois passam por uma crise e o filho mais novo apronta bastante, trazendo ainda mais problemas para o casal. Já na vida profissional, vai tudo bem. E chegou mais uma amiga, a Eugênia”, analisa Daniela, referindo-se ao papel de Amanda Costa na novela.

A grande questão que abala a família Antunes é o fato de Joana perder a paciência com algumas atitudes de Sérgio. No entanto, pelo menos para Daniela, tudo deve acabar bem no final. “Eu espero que a paz volte a reinar na casa deles”, torce. Principalmente porque a dupla trabalha junto na empresa de Otto, vivido por Dalton Vigh. E, curiosamente, o casal vive seu melhor momento profissional. “A Joana divide a diretoria com o marido e segue à frente de todos os projetos. Então, é algo bem especial acompanhar essa evolução profissional”, conta a atriz.

Em “Poliana Moça”, Joana é mãe de Luigi e Mário, papéis de Enzo Krieger e Théo Medon. Agora, eles são pré-adolescentes que sempre aprontam na escola. Ainda mais agora, que se mostram impactados pela fragilidade do casamento dos pais. Esse foi justamente um dos principais desafios de Daniela na sua preparação. Sem filhos, a atriz está casada e assume: a experiência na ficção faz com que, cada vez mais, deseje se tornar mãe. “É um dos meus grandes sonhos. Tem um lado maternal que bate forte dentro de mim e ‘Poliana Moça’ tem me preparado para isso. Cada situação como Joana prepara a futura mãe Dani”, garante.

Interpretar Joana não foi a estreia de Daniela na televisão. Sua primeira aparição foi na série “O Negócio”, da HBO. Mas o interesse pelas artes surgiu cedo. Nascida em Ivaiporã, no interior do Paraná, ela mora em São Paulo desde pequena. Aos 11 anos, começou na dança, fazendo balé clássico e jazz. Três anos depois, se entregou aos palcos teatrais. “Tive a oportunidade de iniciar cedo com as aulas de teatro, aos 14 anos. Quando subi pela primeira vez no palco, o coração bateu forte e fiquei emocionada. Mas ainda não tinha maturidade suficiente pra entender que aquilo que me alegrava tanto poderia ser minha profissão”, lembra. A estreia profissional veio em 2003, com o espetáculo “O Despertar da Primavera”, clássico do alemão Frank Wedeking.

“Poliana Moça” – SBT – Segunda a sábado, às 20h30.