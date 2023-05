De fora para dentro

Na tevê, são comuns os profissionais que sonham com uma projeção internacional. Para Isabela Souza, no entanto, a carreira praticamente começou assim. A mineira foi a primeira protagonista brasileira de uma série internacional da Disney, na pele da talentosa Beatriz Urquiza de “Bia”, produção argentina do Disney Channel exibida em mais de 40 países, incluindo toda América Latina e Europa. Agora, porém, Isabela encara um novo desafio: ela é a antagonista de “Uma Garota Comum”, cujas gravações já estão sendo finalizadas, mas não há previsão de estreia no Disney+. E, mais uma vez, a atriz, cantora e compositora soltará a voz em cena. “Amo a parte musical e as versões que gravamos das músicas escolhidas. Estão lindas”, derrete-se.

Na história, Vic é uma estudante de arquitetura focada e obstinada. Ela sonha em ter o próprio escritório de arquitetura e é apaixonada pelo namorado Arthur, papel de João Gabriel Marinho, ator que pode ser visto na produção australiana “Turbulências de Verão”, no catálogo da Netflix. “Só que muitas coisas acontecem durante o processo e ela precisa amadurecer muito para seguir em frente. Acho lindo ver como Vic muda suas atitudes ao longo da trama, conforme entende o porquê das coisas e abre o coração para novas oportunidades”, adianta Isabela.

De cara, a jovem garante que Vic não é uma antagonista comum, daquelas que só fazem maldades. “Tem muitas atitudes questionáveis, sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa boa, sonhadora e dedicada”, garante. Para a composição, Isabela contou com a ajuda de uma parceira já conhecida. “Minha preparadora foi a Marina Medeiros, que já tinha trabalhado comigo em ‘Juacas’. Me senti em casa”, conta, referindo-se à série que marcou sua estreia profissional como atriz, em 2017, também produzida para a Disney, na qual atuou como Brida.

Fluente em inglês e espanhol, Isa toca piano e violão. Mas sua trajetória profissional se iniciou em outro mercado: o da moda. Foi dali, inclusive, que surgiu o interesse pela atuação. “Aos 15 anos, eu era da 40° Graus Models, no Rio. O Serginho Mattos (fundador da agência) me aconselhou a estudar teatro”, lembra. Na época, porém, Isabela precisou enfrentar um desafio pessoal: a timidez. “Minha mãe me apoiou e me ajudou a pesquisar as melhores opções de escolas de atuação no Rio. Me apaixonei! Não queria mais ficar longe”, revela.

Fazer parte do casting da Disney, hoje, mexe com lembranças de Isabela. Principalmente sobre todos os filmes deles que a encantaram quando era criança. “Me emociona muito. Trabalho com eles desde os meus 17 anos e se tornaram uma família para mim”, conta. Essa memória afetiva com as produções faz com que, hoje, ela torça para que seu próprio ofício sirva de inspiração para outras pessoas.

“Os fãs de ‘Bia’, por exemplo, me emocionam com mensagens todos os dias. É uma motivação extra nos dias mais complicados”, assume. Além disso, com “Uma Garota Comum”, Isabela tem a chance de conviver com atores veteranos. “Estamos gravando com o Tuca Andrada e a Alexia Deschamps e está sendo uma experiência incrível. São maravilhosos em todos os sentidos: talentosos, divertidos e generosos. Aprendemos bastante com eles”, valoriza.

“Uma Garota Comum” – Disney+ – Sem previsão de estreia.