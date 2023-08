Dani Calabresa incentiva denúncias após Marcius Melhem virar réu por assédio sexual

A atriz Dani Calabresa rompeu mais uma vez o silêncio nesta quarta-feira, 9, sobre as denúncias de assédio sexual que fez contra o ex-chefe, o humorista e diretor Marcius Melhem. Na última terça-feira, 8, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) acolheu a denúncia do Ministério Público (MPRJ) e tornou o humorista réu.

Pelo Instagram, Calabresa fez uma publicação no feed e outra nos stories sobre o caso. E lamentou a prescrição de algumas das acusações. “No meu caso, eram duas acusações: uma, de assédio sexual e outra de importunação sexual, que é um crime ainda mais grave. Só que a importunação aconteceu em 2017, e isso só passou a ser oficialmente um crime em 2018. E o assédio infelizmente também já prescreveu”, escreveu.

Apesar disso, ela apontou como uma vitória a atuação do MP. “É um reconhecimento da seriedade das acusações apresentadas pelas vítimas. Um segundo reconhecimento, porque a TV Globo já havia demitido-o por conduta inadequada após eu levar o caso ao compliance da emissora no início de 2020”, disse.

Conforme o órgão, o crime de assédio sexual teria sido praticado “de forma continuada” contra três denunciantes. Calabresa não menciona o nome de Melhem nas publicações, apenas o chama de “ex-chefe”, e diz que o diretor passou os últimos anos “atacando a reputação de suas vítimas” para “ganhar tempo” da prescrição.

Em nota ao Estadão, a defesa de Melhem chama a denúncia de “confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas”. Diz ainda que, “no momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-diretor, que segue confiante na Justiça, esperando que a Magistrada não dê prosseguimento ao processo, como lhe faculta a lei.”

Em um vídeo nos stories, a atriz também disse que confia na Justiça e que apoiará sempre as mulheres que denunciam crimes sexuais. E convocou para a ação. “Não se calem. Denunciem, porque só com a denúncia, com a união das mulheres que a gente vai conseguir combater o assédio no ambiente de trabalho. Juntas somos mais fortes.”