Da Globo para a Record

Em Gênesis, interpreta um dos papéis principais, Esaú, o irmão de Jacó - Foto: Divulgação

“Salve-se Quem Puder” ainda não terminou, mas o público nem terá a chance de sentir falta de Cirillo Luna no ar. Pelo menos não para quem assistir à penúltima fase de “Gênesis”, “Jacó”, que estreou recentemente na trama bíblica da Record. Na história, ele interpreta um dos papéis principais, Esaú, o irmão do personagem principal, interpretado por Miguel Coelho.

“Esaú é um exímio caçador, valente, que vive com a certeza de que receberá as bençãos de Isaque, seu pai, e herdará suas riquezas, direitos e deveres enquanto novo líder. Mas Jacó acaba, com a ajuda da mãe, roubando seu direito à primogenitura”, adianta Cirillo, que na novela das 19h da Globo dá vida ao ex-aprendiz de vilão Gael.

A oportunidade de entrar no folhetim da Record veio a partir de um convite, que chegou pouco depois do término das gravações de “Salve-se Quem Puder”, em dezembro do ano passado. “Acabou rolando. Começamos a gravar ‘Gênesis’ só em fevereiro”, lembra.

Para se preparar, Cirillo teve um mês, que foi preenchido com muita leitura, workshops de lutas e aulas de arco e flecha, entre outras atividades. “Vi alguns filmes, conversei muito com minha família, que é evangélica, e pesquisei as séries e novelas bíblicas feitas na Record”, enumera.

Raio X de Cirillo de Freitas Luna