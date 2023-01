Cozinha afetiva

As competições de culinária cresceram, multiplicaram e se transformaram diante do vídeo. Uma temática simpática aos olhos do público, a gastronomia apresenta versões para todos os gostos e tribos. Em meio a uma avalanche de produções em busca de revelar um novo nome para a cozinha brasileira, a Globo volta suas atenções para uma culinária mais nostálgica e emotiva. A partir de hoje, dia 29, a emissora estreia o reality show “Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua”, que leva para a frente das câmeras a tradicional comidinha de mãe do almoço de domingo.

“Vamos ver a relação de mãe e filho ao lado de um fogão. Aqui vamos ver esse carinho – ou a bronca (risos). Obviamente vamos nos emocionar muitas vezes na gravação, com a alegria genuína de uma mãe abraçando um filho”, explica a diretora geral Angélica Campos.

A produção, que já foi um quadro do “É de Casa” comandado por Patrícia Poeta, ganha dinâmica e regras novas e se muda para a grade de domingo da Globo. A cada semana, três diferentes duplas de mães e filhos famosos vestem o avental e partem para a cozinha, competindo entre si em duas provas. No entanto, apenas os filhos podem colocar a mão na massa. As mães podem até ajudar, mas há consequências que podem custar caro. Toda a competição é permeada pela condução de Leandro Hassum, que dá seus pitacos bem-humorados sobre as receitas realizadas. A cada domingo, apenas uma dupla sai como grande campeã

Jurados

A decisão de qual time sai vitorioso em cada domingo fica nas mãos do apresentador e dos jurados que avaliam as preparações. Estreando na Globo, a chef argentina Paola Carosella integra o time de jurados do reality show após mais de cinco anos no “Masterchef Brasil”, da Band, em que foi jurada até 2020. “Aqui é outro programa. Então, as pessoas vão ver outra Paola. É um programa de entretenimento muito leve. Temos de escolher os melhores pratos, mas com muito carinho e humor. Eu amo comer, amo comida caseira, quando a pessoa cozinha feliz. Amo passar o pão no molho, gosto de macarrão que passou do ponto (risos). O que importa é o quanto a comida emociona”, aponta a “chef”.

Além de Paolla, o programa também contará com o chef João Diamante. Baiano e criado no Complexo do Andaraí, no Rio de Janeiro, ele trabalhou na França com Alain Ducasse – um dos chefs mais estrelados do mundo – e está à frente do “Diamantes na Cozinha” desde 2016. O projeto é dedicado a jovens em situação de vulnerabilidade social. Na televisão, foi jurado no reality “Cozinheiros em Ação”, do GNT.