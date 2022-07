Cores da natureza

Assim que pisou pela primeira vez no Pantanal, Marie Salles, que assina o figurino da atual novela das nove da Globo, ficou extremamente impactada pela imensidão e explosão de detalhes da região. Não à toa, quando começou a formatar e criar as peças de roupa do folhetim, ela sabia que praticamente toda as inspirações de seu trabalho estavam diante de seus olhos a partir da natureza local. “A gente ficou impressionada com a dimensão do lugar, a natureza falando por si só. Então, comecei a fazer uma ligação dos personagens com as cores que habitavam no Pantanal. Enxerguei essa natureza, seu ciclo, o nascer do sol, o caminho que ele percorre ao longo do dia e as tantas cores que ele traz para essa natureza local, até o momento que a lua surge em seu lugar. É algo diferenciado. As árvores, as flores, os ipês, fui pegando essas cores e colocando nos personagens”, explica Marie, que está na Globo desde 1995 e já assinou figurinos de obras como “Avenida Brasil”, “Cordel Encantado” e “Novo Mundo”.

O trabalho de Marie e sua equipe, no entanto, começou bem antes da primeira viagem ao Pantanal. Quando foi chamada para assumir o figurino da novela, ela começou uma ampla pesquisa sobre o tema e também se debruçou na versão original da obra criada por Benedito Ruy Barbosa, assistindo a todos os capítulos da novela exibida pela extinta Rede Manchete. “A novela original era nossa diretriz. Na década de 1990, tínhamos bastante marcado o conceito rural, mas hoje em dia vimos ao chegarmos ao Pantanal que ele está bem diferente. Entre assistir à novela e chegar ao Pantanal, comecei a construir minhas ideias com base em documentários, fotos, uma pesquisa profunda. E encontrei essa questão das cores ali também”, afirma.

Juma e o Velho do Rio, interpretados por Alanis Guillen e Osmar Prado, são os personagens que mais exigiram criatividade de Marie. Criada distante de tudo e de todos, Juma reproduz através de seu figurino uma figura bruta e simples. “A Juma é uma pessoa que nunca viu nada. Ela não conhece nada, troca suas roupas na chalana, não tem dinheiro, não sabe o que é isso, o que é banco, televisão. Por isso, suas roupas são transparentes e são meio pôr-do-sol, meio rosa, meio nude. A gente quis brincar com o mito de virar onça também. Então, temos muito amarelo, laranja e preto. A sensação que dá é que ela está livre”, ressalta. Personagem de aparência peculiar, o Velho do Rio foi envelhecido para mostrar as marcas da vida. “É um personagem que tem um trabalho mais específico. Tem a capa, o cajado… A gente mistura cera de abelha e terra para envelhecer a calça, a bolsa, o chapéu…”, revela.

Outro núcleo importante e numeroso da novela é formado pelos peões pantaneiros, que é encabeçado por Marcos Palmeira, José Loreto, Juliano Cazarré, Guito e Leandro Lima. Nas sequências do manejo com o gado, eles usam calça jeans, bota curta, faixa pantaneira, que não é apenas um acessório estético, mas tem a função de ajudar a manter saudável a coluna dos peões. “Em geral, são feitas por mulheres pantaneiras e são bastante coloridas, é algo fácil de encontrar na região. Os peões usam ainda um cinturão de couro, onde colocam o canivete e o celular, que estará presente na segunda fase. Ele funciona como uma pochete, mas é um cinto. A calça de couro por cima da calça jeans é bastante usada também, a fim de proteger as pernas de quem anda a cavalo. Protege de galho e cobra, por exemplo. E tem o chapéu, usado por todos, porque é um local muito quente, quase sempre”, aponta.