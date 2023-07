Corações tropicais

As reviravoltas nos bastidores de “Fuzuê” são dignas de um bom novelão. A próxima novela das sete, com estreia prevista para 14 de agosto, tem a sinopse aprovada desde o final de 2019, época em que o autor Gustavo Reiz deixou a Record e assinou com a Globo. Ainda na pré-produção, os trabalhos tiveram de ser suspensos por conta da pandemia. Na sequência, a história sobreviveu ao desligamento de Silvio de Abreu do cargo de Diretor Geral de Teledramaturgia e viu Leonardo Nogueira perder o posto de Diretor Artístico. Por fim, nomes importantes, antes dados como certos no elenco, casos de Glória Pires e Dira Paes, foram transferidos para outras produções.

Passados tantos transtornos, a novela seguiu como uma das apostas da nova gestão da emissora e, sob o comando de Fabrício Mamberti, começou a ser gravada em meados de maio deste ano.

“Foi um turbilhão de emoções, mas o projeto de ‘Fuzuê’ nunca parou. Continuei dedicado à novela e aproveitei esse tempo extra para trocar muitas ideias, alinhar caminhos, pesquisar e acompanhar as tendências”, ressalta Reiz, que teve seu tempo de contrato estendido por conta da demora na produção e exibição de seu primeiro folhetim na emissora.

Com tom de comédia romântica, “Fuzuê” vai tratar de forma leve e bem-humorada sobre diferentes relações sociais e familiares, tendo como pano de fundo a busca de duas jovens por seus desejos e realizações pessoais.

Na história, Luna, heroína da trama interpretada por Giovana Cordeiro, é uma mulher simples, carismática, moradora do Bairro de Fátima, no Centro do Rio de Janeiro, que produz e vende biojoias e busca, incansavelmente, por pistas que desvendem o paradeiro de sua mãe, Maria Navalha, ex-cantora da Lapa que desapareceu misteriosamente, vivida por Olivia Araújo.

Do outro lado da trama está Preciosa, de Marina Ruy Barbosa, a antagonista da história. Dona de uma joalheria que herdou do pai, Cesar, de Leopoldo Pacheco, a ruiva tem posses de documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida. O que Preciosa não imaginava é que, em meio à papelada deixada pelo pai, estaria uma outra revelação: a existência de uma irmã, no caso, Luna, com quem deveria dividir todo o seu patrimônio, incluindo o tesouro que ainda terá de ser encontrado.

“Preciosa é uma malvada deliciosa, a vilã que todo folhetim precisa. É claro que ela queima todos os registros de que tem uma irmã, mas a vida prega peças e ela e Luna acabam se cruzando”, adianta Marina.

O palco de todos os amores e mistérios da próxima trama das sete é a Fuzuê, loja de departamentos fundada por Nero, de Edson Celulari. Dona de uma decoração tropical, com cores e símbolos do Brasil por toda parte, a diversidade de departamentos e oferta de produtos que oferece fizeram o negócio cair no gosto popular e se tornar um ponto de atração no Centro e o orgulho de Nero, um ex-feirante que tem a loja como seu verdadeiro tesouro.

Localizada na cidade cenográfica dos Estúdios Globo, a Fuzuê tem 1.200 m² e se destaca em meio aos cenários desenvolvidos para a novela por ser um verdadeiro showroom de brasilidade e tropicalismo. Além do suntuoso cenário da loja, a novela vem sendo gravada em diversas locações pela cidade do Rio de Janeiro.

O elenco principal conta com nomes como Nicolas Prattes, Fernanda Rodrigues, Juliano Cazarré, Felipe Simas, Pedro Carvalho, Bia Montez, Walkiria Ribeiro, Guil Anacleto e Heslaine Vieira, entre outros. “Abracei e me apaixonei por esse projeto. Temos uma história forte e cheia de bons ganchos, o elenco está incrível e estamos todos muito integrados e ansiosos pela estreia”, valoriza o diretor Fabrício Mamberti.