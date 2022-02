Coração de mãe

Elizabeth Savalla já viu de tudo um pouco na televisão em quase cinco décadas diante do vídeo. Ainda assim, durante os anos de 2020 e 2021, a atriz percebeu que algumas surpresas ainda estavam reservadas para sua trajetória na tevê. De volta aos estúdios após o período mais restrito de isolamento por conta da Covid-19, Savalla se deparou com um “set” totalmente novo.

Além de todos os protocolos de combate ao novo coronavírus, a atriz, que integra o elenco de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, também lidou com uma nova forma de produzir novelas. “Nunca tinha feito uma novela como obra fechada. Foram 161 capítulos feitos antes de irem ao ar. Foi como realizar 161 filmes. Foi um processo bem complexo de realização. Mas tivemos o apoio de uma equipe bem-preparada. Todo mundo saía de casa com o maior tesão para realizar esse trabalho. A gente estava desesperado para se encontrar”, explica Savalla, que encarou uma testagem intensa durante o período de gravações. “Fiquei viciada em PCR (risos)”, completa.

Atualmente, Elizabeth Savalla também pode ser vista na reprise de “Alma Gêmea”, que vai ao ar no Viva – Foto: Globo / Divulgação

Na história escrita por Mauro Wilson, Savalla interpreta a batalhadora Nedda, mãe do protagonista Neném, papel de Vladimir Brichta. Cabeleireira de mão cheia, deu o nome do filho ao seu tradicional salão de beleza, situado na Tijuca, o Neném Coiffeur. Apesar da beleza madura, carrega uma enorme tristeza por causa do sumiço do marido, Edson, papel de Stepan Nercessian, mas ainda assim sonha com a sua volta. Ela também sofre pelo filho mais novo, Roni, de Felipe Abib, que passou um bom tempo na prisão.

“Ela é dona de um salão de beleza que caiu aos pedaços por causa da pandemia, mas ela emprega todo mundo ali. Ela abraça todo mundo. Mulher que dobra a manga da camisa, enfrenta e vai à luta. Ela é uma pessoa que se dá. E essa é uma mensagem muito positiva nessa história”, aponta.

Ao receber o convite para integrar o elenco da novela das sete, o que mais chamou a sua atenção na história na Nedda?

Dá para fazer uma novela só da história da Nedda. Nunca vi uma personagem tão complexa. Ela foi casada e amou bastante o primeiro marido, mas ele a deixou com dois filhos. O cara gostava de uma farra, né? É uma mulher muito forte, moradora da Tijuca, que se senta na cabeceira da mesa, que reuniu toda a família junto dela: duas ex-noras, duas netas e um cachorro. As pessoas não imaginam como era gravar naquele cenário (risos). Então, a Nedda é uma mulher que dobra a manga da camisa, enfrenta e vai à luta. Encontrei muitas camadas nesse papel.

De que forma?

Tive de ir desvestindo a Nedda. Ela tem esse lado mãezona, mas ela também tem o lado mulher dela muito aflorado. Ela nunca deixou a sexualidade de fora, vai à luta com os homens. Tem um fogo. O figurino dela, por exemplo, tem bastante decote e pernas de fora. Agora resolveram colocar meus peitos p’ra fora nas novelas? Já fui tão jovenzinha e não tinha isso (risos). Uma loucura. Gosto da Nedda porque ela é uma pessoa que se doa muito. Não é nada egoísta. Acho uma mensagem importante nesses tempos. Com a pandemia, ficamos muito egoístas também.

Ao longo dos capítulos, a Nedda acaba se envolvendo com Osvaldo (Marcos Caruso). Como esse romance começa a se desenrolar?

A Nedda descobre o amor mais maduro. Aquela pessoa que era sua amiga, um amigo desde a juventude. Sempre foi um braço direito. De repente, descobre que o amor existe. Por outro lado, ela também precisa lidar agora com a chegada do ex-marido, que quem vive é o Stepan Nercessian. A Nedda também se envolve em um triângulo com a Tetê (Zezeh Barbosa). Ela gosta de todos os homens da vida da Nedda. É uma parte da trama que traz bastante humor para a novela.

Em “Pega-Pega”, que foi exibida recentemente em edição especial, você também contracenou com Marcos Caruso. Como foi reviver esse par romântico?

Foi muito bom. Trabalhar ao lado do Caruso é sempre divertido. Já temos uma relação muito próxima e isso é de fundamental importância na televisão. A gente já se conhece e tem confiança um no outro. Temos uma rede de apoio muito boa. Ou seja, eu sei que posso me jogar que ele estará lá para me segurar. E vice-versa.

A trama de “Quanto Mais Vida, Melhor!” foi inteiramente gravada antes de ir ao ar. De que forma você lidou com essa nova experiência?

Foi a primeira vez que fiz uma novela como obra fechada. Acho que foi muito importante ter uma visão única e segura da direção durante esse processo. Senão iria ser uma loucura porque cada um teria a sua visão da história. Parece que tem uma única mão conduzindo a trama, mas tudo foi resultado de uma junção criativa dos diretores. Isso foi de fundamental importância para que essa novela acontecesse. Foi um processo de feitura difícil. Paramos, voltamos, sempre de máscara… Até parece mentira que esse projeto está no ar atualmente. Ter atores bem-preparados e que sabiam o que estavam fazendo foi ótimo. A gente não tinha acesso a nada. Não tinha como saber qual núcleo funcionaria mais ou menos. Tudo teria de funcionar. Tive um prazer enorme ao fazer esse trabalho nesse momento.

Por quê?

Após quase dois anos, as novelas voltaram agora. O público quer ver novela. Eu amo fazer novela e sei que o brasileiro adora ver novela. Tem duas coisas que o brasileiro ama: futebol e novela. Todo brasileiro entende de novela (risos). Entendem mais do que a gente que faz, amam fazer críticas. Acho, inclusive, que a gente faz novela para um Brasil esquecido. O Brasil do eixo Rio-São Paulo ou o Brasil da Zona Sul do Rio, por exemplo, tem “streaming”. Mas grande parte do povo brasileiro vê novela e precisa da novela para ter um momento de respiro.

Como foi seu trabalho de construção da Nedda?

Tem duas coisas que eu amo na profissão de atriz. Primeiro que a gente não tem certeza de nada, somos inseguros, não sabemos de nada e estamos sempre descobrindo algo. Segundo que somos camaleônicos. Cada hora é um personagem diferente, e é muito difícil fazer personagens diferentes toda vez. Então, eu fico com esse olhar que vem de fora. O figurino foi uma peça fundamental para entender a Nedda. Foi fundamental ter a preparação de elenco ao meu lado para não sair dos trilhos. A gente erra p’ra caramba. Por isso, é importante ter uma equipe boa para trazer você de volta aos trilhos.

A trama de “Quanto Mais Vida, Melhor” fica no ar até maio. Mas você já consegue fazer um balanço desse trabalho?

Acho que o Alan (Fiterman) e o Mauro (Wilson) foram aglutinadores. Juntaram uma equipe deslumbrante. A gente amou fazer essa novela e, quando estreou, nós não estamos mais juntos gravando. Tivemos uma coxia muito boa e todo mundo comprou a ideia da novela. “Quanto Mais Vida, Melhor!” é uma novela de equipe. Estava todo mundo vestido como se estivesse na lua, mas ninguém deixou a peteca cair. Um elenco que se amou do começo ao fim. A gente viu o brilho no olhar de cada um. É um projeto que vai ficar marcado na minha vida sem dúvidas.