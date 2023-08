Coração aquecido

Mesmo bastante jovem, aos 23 anos, Caio Manhente já ostenta um currículo profissional expressivo. O ator, que estrelou seis temporadas da série infantojuvenil “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul”, estreou no vídeo há 15 anos, quando participou da comédia “Casos e Acasos”. T

oda essa experiência, no entanto, não diminuiu a surpresa de Caio ao se deparar com o retorno intenso da atual novela das sete, “Vai na Fé”, em que vive o confuso Rafa. O personagem caiu nas graças do público ao lado da amada Kate, papel de Clara Moneke. “Tem sido uma experiência linda. Onde eu vou encontro pessoas que acompanham a novela, sabem do Rafa, se preocupam, torcem pela recuperação dele, pela relação com a Kate. Nunca tinha feito uma novela que repercutisse tanto, é um presente”, valoriza.

Na história de Rosane Svartman, Rafa é filho de Theo e Clara, interpretados por Emílio Dantas e Regiane Alves. Adolescente melancólico e sedentário, Rafael muitas vezes se recusa a fazer terapia. A forma como sua mãe lida com sua personalidade é nociva para o rapaz. Ao engatar um romance com Kate, o jovem começa a demonstrar uma mudança de comportamento. A relação, porém, chegou ao fim com a descoberta de que a melhor amiga de Jenifer, papel de Bella Campos, foi amante de seu pai.

“Acho que o que mais me encantou e encanta na novela é que se trata de um elenco majoritariamente preto, com uma narrativa que aborda as questões da vida real do brasileiro. Uma novela que fala sobre estupro, cotas, internet, depressão…”, valoriza.

A trama de Rafa traz como principal discussão a depressão entre os jovens. Para se aproximar da temática, Caio fez inúmeras pesquisas em livros, artigos e podcasts. O processo foi importante para compreender como a doença afeta as pessoas. “Também tive a ajuda de uma psicanalista que me recebeu no consultório dela para falarmos sobre o Rafa. Foi muito importante. Mas sempre falo que o personagem é uma construção coletiva. Não só minha, da direção e dos autores, mas também dos meus colegas de cena”, aponta.

Antes de integrar o elenco de “Vai na Fé”, Caio também esteve na trama de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, que foi ao ar em 2021. A oportunidade para atual novela das sete surgiu após uma conversa entre a autora e uma professora da faculdade de Caio. “Então, surgiu o convite para o teste com o Paulinho (Silvestrini, diretor artístico)”, relembra.

Natural do Rio de Janeiro, Caio também esteve no elenco de tramas, como “Boogie Oogie”, “O Sétimo Guardião” e “Malhação: Pro Dia Nascer Feliz”. “É uma oportunidade muito legal crescer diante do vídeo se você é bem orientado. Por sorte, sempre tive meus pais presentes, com uma cabeça boa para lidar com tudo. Amadureci muito rápido, tive de abrir mão de algumas coisas, mas em troca ganhei um mundo de experiências incríveis”, vibra.

“Vai na Fé” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Pelas lentes

Em “Vai na Fé”, a vida de Rafa começa a ganhar contornos mais coloridos com a chegada de Kate. Porém, antes mesmo do romance desabrochar, o personagem encontrou alívio em novo hobby: a fotografia. “A fotografia não foi um universo estranho. Fiz faculdade de Cinema e trabalho em set de filmagem desde muito cedo. Então, foi algo bem próximo para mim”, afirma.

O ator, assim como o personagem, também é dono de câmera analógica. Ele, no entanto, vê a fotografia apenas como um passatempo nas horas vagas. “O Rafa é um profissional (risos). Mas a novela me trouxe muitos novos conhecimentos. Aprendi principalmente sobre o processo de revelação em laboratório”, conta.

Instantâneas

Caio está no elenco da série “A Magia de Aruna”, da Disney+. O projeto, que já foi gravado, ainda não tem data de estreia prevista.

Além da Globo, Caio também tem uma passagem pela Record, onde integrou o elenco de “Gênesis”.

O ator também esteve no longa “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul: O Filme”.