Coração aliviado

Integrar o elenco de uma novela pode se revelar um foco de bastante ansiedade para um ator. Desde o momento da seleção à construção da personagem, chegando inclusive à espera pela estreia. Alan Oliveira que o diga. Primeiro, assim que foi chamado para os testes, já experimentou a situação. Quando recebeu a resposta positiva para dar vida ao talentoso DJ Cidão de “Vai na Fé”, passou a esperar ansioso pela fase de preparação de elenco e, em seguida, pela hora de começar a gravar. “Hoje, lido bem com tudo. Mas acho que esse processo é bem normal de sentir antes de tudo começar”, explica o rapaz, que trabalhava como produtor de conteúdo digital antes de conquistar a chance de atuar na novela das 19h da Globo.

A ideia de fazer novelas era um sonho de infância. “Sempre fui noveleiro e lembro que, quando criança, ficava me olhando no espelho, falando e gesticulando como se estivesse atuando”, conta. Assim que descobriu que seus primeiros passos nessa área seriam na pele de um DJ, o ex-motoboy tratou de fazer uma pesquisa de campo. “Comecei a observar mais os caras nas baladas e até fazer perguntas. Vi filmes e tenho estudado sobre os DJs, para chegar a uma atuação mais próxima da realidade”, entrega.

Na trama escrita por Rosane Svartman, Cidão é um cara de bem com a vida e engraçado – pelo menos na maior parte do tempo. Ele trabalha na mansão dos Lorenzo, tendo como chefe a amargurada Wilma, vivida por Renata Sorrah, e o famoso Lui, personagem de José Loreto. “Cidão faz os beats das músicas que o astro pop canta. Ele adora estar naquele mundo de fama, de glamour. E se inspira no Lui, gosta bastante dele”, descreve Alan.

Nome completo: Allan Campos Oliveira.

Nascimento: 23 de agosto de 1992, no Rio de Janeiro/RJ.

Atuação inesquecível: Como Dj Cidão.

Interpretação memorável: José Loreto como José Aldo no filme “Mais Forte que o Mundo”, dirigido por Afonso Poyart e lançado em 2016.

Momento marcante na carreira: “Quando fui para a preparação de elenco de ‘Vai na Fé’ e conheci todos os atores que sempre assisti e de quem sou fã”.

Com quem gostaria de contracenar: Wagner Moura.

Se não fosse ator, seria: Professor de lutas.

Ator: Lázaro Ramos.

Atriz: Renata Sorrah.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela de Aguinaldo Silva, exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Avenida Brasil”.

Que papel gostaria de representar: “Um vilão”.

Filme: “Cidade de Deus”, dirigido por Fernando Meirelles e lançado em 2002.

Autor: Rosanne Svartman.

Diretor: Amora Mautner.

Vexame: “Na primeira noite que saí com a menina que namoro, vomitei na frente dela em uma festa”.

Mania: “De fechar as portas abertas”.

Medo: “De cobra”.

Projeto: “Continuar estudando e evoluindo na minha carreira no audiovisual”.

“Vai na Fé” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Exibição alternativa na madrugada.