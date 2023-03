Contas do tempo

Cheio de projetos na tevê, Thelmo Fernandes se mostra ansioso com a estreia de “Fim”, série do Globoplay

Thelmo Fernandes é um ator ansioso. Quando se empolga com um projeto, quer logo se envolver com todo o processo e, na sequência, ver o trabalho no ar. Porém, o ator teve de controlar um pouco essa urgência com “Fim”, adaptação para o serviço de streaming Globoplay do premiado livro homônimo de Fernanda Torres.

Convidado para a série pelo diretor Andrucha Waddington, no começo de 2020, Thelmo tinha acabado a fase de preparação e iniciado as gravações ao lado dos outros protagonistas quando tudo teve de ser paralisado por conta da pandemia. “Paramos e achamos que nos veríamos algumas semanas depois”, conta o intérprete do solitário Álvaro. O reencontro entre equipe e elenco de fato só aconteceu em janeiro de 2022. Com as gravações concluídas, ele aguarda a estreia na plataforma, prevista para acontecer ainda neste primeiro semestre.

A trama foca na história de um grupo de cinco amigos cariocas, Álvaro, Sílvio, Ribeiro, Neto e Ciro, interpretados respectivamente, por Thelmo, Bruno Mazzeo, Emílio Dantas, David Junior e Fábio Assunção. Eles rememoram as passagens marcantes de suas vidas em festas, casamentos, separações, manias, inibições e arrependimentos. Álvaro é um hipocondríaco solitário que passa o tempo de médico em médico e não suporta a ex-mulher; Sílvio é um junkie fiel, que não larga os excessos de droga e sexo nem na velhice; Ribeiro é um rato de praia atlético; Neto é o monogâmico careta da turma; e Ciro é o Don Juan invejado por todos, mas está abatido por um câncer.

O papel de um dos protagonistas em “Fim” marcou um momento importante da carreira de Thelmo. Passada a recente paralisação forçada, o ator tem aproveitado sua liberdade artística e se envolvendo em produções que realmente o instigam profissionalmente, como o drama baseado em fatos reais “Todo Dia a Mesma Noite”, da Netflix, onde vive o sofrido Pedro. “Meu personagem é homem que, depois da morte da filha naquele incêndio criminoso, transforma sua vida com o objetivo de conseguir justiça para esta grande perda”, ressalta.

Ainda em 2023, ele também estará no esperado retorno da sitcom “Cilada”, série exibida entre 2005 e 2009 pelo Multishow e que volta para uma nova temporada feita em parceria entre o canal pago e o Globoplay. Na trama, ele revive o folgado e sem noção Gerson, amigo e colega de trabalho do protagonista Bruno, de Bruno Mazzeo