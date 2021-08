Construção atemporal

Mesmo nas histórias épicas, é possível se inspirar em temas atemporais na construção de personagens. Esse foi o caminho seguido por Juliana Lohmann, a mimada Judite de “Gênesis”. Assim que foi chamada para interpretar a personagem bíblica da trama inédita da Record, ela tratou de buscar referências que não são exclusivas de períodos tão longínquos. “Pensei muito nesse lugar de submissão que a mulher sempre habitou nas histórias contadas, de objetificação, de apetrecho masculino, de servir ao homem e não ser valorizada”, crava.

O convite veio de um velho conhecido da atriz: o diretor Edgard Miranda. “Trabalhamos juntos em algumas ocasiões. Lembro da primeira ser em ‘O Beijo do Vampiro’, na Globo, quando eu tinha 13 anos”, recorda. Na história, Judite é uma das esposas de Esaú, papel de Cirillo Luna e irmão de Jacó, vivido por Miguel Coelho. “Judite gosta de se divertir. Quer tudo para ontem, é impulsiva e indomável. Ela vê em Esaú o grande amor da vida dela”, conta a intérprete.

Em função da pandemia, “Gênesis” vem sendo gravada seguindo protocolos de segurança no combate à covid-19. Uma experiência que não chega a ser nova para Juliana, mas diferente da primeira – ela vivenciou isso quando rodava a segunda fase de “Amor Sem Igual”, antecessora de Gênesis na Record, que se encerrou em janeiro. “Lá era diferente, não podíamos nos tocar em cena e isso foi bem difícil para o trabalho”, explica. Agora, mais habituada à situação, a niteroiense reconhece que o mais complicado era lidar com a forma de se comportar fora de cena do que dentro. “Ensaiar de máscara era o mais estranho. Mas, aos poucos, fomos pegando o ritmo”, explica.

Atravessar esse momento dramático que o planeta enfrenta não tem sido fácil. Mas Juliana reconhece que, analisando apenas sua própria experiência no período, não pode reclamar. “Felizmente, não me faltou comida e não preciso entrar em transporte público lotado para trabalhar. Claro que isso não é definitivo em termos de contaminação. Mas, nesses momentos, fica mais nítida a noção do quanto quem é mais pobre está mais suscetível a todo tipo de tragédia”, lamenta.

Nome: Juliana Ragghianti Lohmann Cardoso.

Nascimento: 1º de setembro de 1989, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: Como a Manu, de “Chamas da Vida”, exibida originalmente pela Record entre 2008 e 2009.

Interpretação memorável: Viola Davis no filme “A Voz Suprema do Blues”, como a cantora de blues Ma Rainey.

Momento marcante na carreira: “Quando viajei para Brasília, para filmar ‘Faroeste Caboclo’, longa de René Sampaio”.

O que falta na televisão: “Atores fora do padrão branco, magro e heterossexual”.

O que sobra na televisão: “A venda de um falso glamour”.

Com quem gostaria de contracenar: Olivia Colman.

Se não fosse atriz, seria: “Escritora ou psicanalista”.

Ator: Mads Mikkelsen.

Atriz: Viola Davis.

Novela: “A Próxima Vítima”, exibida originalmente pela Globo em 1995.

Vilão marcante: O Cadeirudo, personagem misterioso da novela “A Indomada”, exibida originalmente pela Globo em 1997.

Personagem mais difícil de compor: Luciana, do filme “A Última Chance”, de Paulo Thiago.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “A minissérie ‘Um Só Coração’, de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, com direção do Carlos Manga. É linda, tive o prazer de participar e fala sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Acho que precisamos retomar a importância da cultura no país”.

Que papel gostaria de representar: “Uma religiosa”.

Filme: “Songs My Brothers Taught Me”, escrito e dirigido por Chloé Zhao.

Autor: Elena Ferrante.

Diretor: Chloé Zhao e Yorgos Lanthimos.

Mania: “De dormir de meia”.

Medo: “Do que o preconceito é capaz de fazer”.

Projeto: “‘Mulher Manifesta’, uma plataforma online na qual mulheres vítimas de abuso e violência poderão expor seus relatos”.