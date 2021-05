Construção a partir do zero

Muitas vezes, participar de um remake é preocupante para alguns atores. Primeiro, pela expectativa que uma releitura de um sucesso anterior cria em parte do público. Depois, pelo risco das comparações entre os personagens da versão original e da adaptada. Caio Castro se lembra bem de quando foi escalado para interpretar o determinado Edgar de “Ti Ti Ti”, atualmente em reprise no “Vale a Pena Ver de Novo”, da Globo.

Revelado em uma competição do “Caldeirão do Huck”, em 2007, Caio Castro ficou por duas temporadas em “Malhação”, entre 2007 e 2009 – Foto: Divulgação

“Foi a segunda versão de uma novela de muito sucesso. Então, quando falava que faria ‘Ti Ti Ti’, as pessoas ficavam empolgadas. Foi um trabalho muito especial”, lembra o ator, que hoje tem 32 anos, mas iniciou as gravações da trama de Maria Adelaide Amaral com apenas 21.

No caso de Caio, no entanto, a história de seu personagem não saiu da versão original de “Ti Ti Ti”. A autora optou por criar um núcleo adaptado de outro folhetim, também assinado por Cassiano Gabus Mendes: “Plumas & Paetês”, produzida entre 1980 e 1981. Na trama de 2010, Edgar é um fotógrafo e dono de uma agência de modelos junto com a sócia, Luísa, papel de Guilhermina Guinle.

O rapaz tem uma vida tranquila, até conhecer Marcela, vivida por Isis Valverde. A mãe dele acha que a jovem é uma ex-namorada do filho Osmar, interpretado por Gustavo Leão. Mas Edgar sabe que o irmão, que morreu em um acidente de carro, era gay. E que, portanto, o filho que Marcela espera não pode ser dele.

“Edgar e Luísa vivem um romance, uma espécie de amizade colorida, mas ele acaba se casando com uma mulher que ela própria o apresenta, a Camila, interpretada pela Maria Helena Chira”, adianta Caio.

Em “Plumas & Paetês”, Edgar foi interpretado por Cláudio Marzo, nove antes de Caio nascer. O ator, então, optou por não se inspirar no que já tinha sido feito pelo veterano, que veio a falecer cinco anos depois, em março de 2015. “Procurei não buscar muitas referências das novelas anteriores, porque queria construir algo do zero e deu muito certo”, recorda. O processo de composição, porém, foi trabalhoso. Caio precisou mudar bastante o visual, para transparecer a maturidade que Edgar exigia. “Eu tinha 21 anos e o personagem, 28. Então, tive bastante trabalho de imagem e figurino”, conta.

CARREIRA

O Edgar de “Ti Ti Ti” foi o segundo personagem da carreira de Caio Castro. Revelado em uma competição do “Caldeirão do Huck”, em 2007, ele ficou por duas temporadas em “Malhação”, entre 2007 e 2009 – naquele tempo, era comum o seriado trocar de fase mantendo parte de seu elenco. Com isso, a novela de Maria Adelaide Amaral representou um amadurecimento na carreira do jovem. “Lembro até hoje do dia em que gravei pela primeira vez com a Malu Mader e a Guilhermina Guinle. Rolou o maior frio na barriga”, confessa.

Foi outro encontro, no entanto, que ficou mais marcado na memória do ator. Curiosamente, justamente com quem o chamou para interpretar Edgar. “O convite foi feito pelo diretor Jorge Fernando, ele foi uma pessoa muito, muito especial para mim”, entrega. Jorge morreu em outubro de 2019, aos 64 anos, e até hoje Caio garante ter saudade do amigo. “Sempre acreditou nas minhas ideias, me aconselhou em várias decisões. Sinto falta de tê-lo por perto. Foi a primeira pessoa que acreditou em mim”, valoriza.