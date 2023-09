Conquistas e vitórias

A Copa do Mundo é o auge da celebração da carreira de uma jogadora ou jogador. Ana Thais Matos, principal comentarista feminina da Globo, estava bem longe dos gramados durante as transmissões da Copa do Mundo Feminina Fifa, que aconteceu na Oceania. Mas, ainda assim, ela também compartilha esse sentimento de conquista ao integrar a equipe de cobertura das transmissões do Mundial de 2023. Ana, que foi pioneira como comentarista de futebol na tevê aberta, vê uma grande mudança no cenário do jornalismo esportivo para as mulheres nos últimos anos.

“É um momento de celebrar e desfrutar do que conquistamos. Em 2019, quando estreie na Copa do Mundo, eu estava sozinha. Hoje temos mais mulheres envolvidas nessa cobertura. Fico feliz e emocionada de participar dessas mudanças. Tivemos pessoas que acreditaram e potencializaram esse movimento. Vamos crescer ainda mais”, celebra.

Com o calendário esportivo movimentado, Ana teve participado das transmissões da Copa do Mundo na Globo. Renata Silveira e Luís Roberto se revezaram nas narrações da tevê aberta, que também contou com a participação do ex-jogador Caio Ribeiro. “As pessoas nos procuravam para falar de futebol feminino. É assunto. Sempre acreditei que chegaríamos nesse ponto, mas achava que demoraria mais”, aponta.

Em 2019, você esteve na equipe de comentaristas da Copa do Mundo Feminina. Como enxerga a evolução do esporte dentro da emissora até o atual momento?

Acho que estamos em um momento de celebrar e desfrutar. Quatro anos depois temos novas contadoras de história. Outros homens envolvidos e consumindo futebol feminino. Sempre acreditei que cresceríamos e chegaríamos até aqui. E vamos crescer mais. Acho que a grande conquista foi normalizar o futebol feminino. A gente vê matéria de futebol feminino no “Jornal Nacional” e no “Fantástico”. Virou assunto. Tanto a Globo como o SporTV participaram desse ciclo da Pia (Sundhage, técnica da seleção). Não acabou na eliminação em 2019 e voltamos agora. Transmitimos amistosos, Copa América… Não caímos de paraquedas quatro anos depois.

A Copa Feminina de 2019 marcou sua estreia nas grandes coberturas esportivas da Globo. Após quatro anos, como foi voltar a um evento tão importante da sua carreira?

O futebol feminino mudou a minha vida e a minha trajetória dentro do esporte da Globo. Em 2019, nós tínhamos o Galvão, o Luís Roberto, o Cleber Machado e outros contadores de histórias. Quatro anos depois, temos novos e novas pessoas nesses papéis. Temos mais mulheres nas coberturas. Em 2019, eu estava sozinha na Globo. Tínhamos a Nadja Mauad que foi improvisada de comentarista/repórter no SporTV. Sempre acreditei que as equipes femininas cresceriam. Ao longo dos últimos anos, vivenciei experiências que jamais imaginaria.

Como quais?

Não me imaginava comentando a Seleção Brasileira masculina durante uma Copa do Mundo. Aquilo me surpreendeu. Fico muito feliz e emocionada. Individualmente falando, foi uma grande conquista que jamais imaginei. Mas sei que meu trabalho me possibilitou jogar nessas duas frentes. Lá atrás, quando recebi o convite para integrar a equipe de eventos, eu não tinha noção do que iria acontecer para mim e nem para o sistema de forma geral. Nos dois primeiros anos foi bem difícil me adaptar e entender o tamanho da minha fala e responsabilidade. Não entendia a repercussão que dava. Afinal, era o mesmo trabalho que eu fazia quando repórter de rádio. Demorei para entender a dimensão do lugar que eu ocupava. Me sinto orgulhosa de ter aberto portas e ressignificado o papel da mulher no jornalismo esportivo. Temos uma conquista coletiva. Espero que tenham mais mulheres. Eu não me sinto sozinha como me sentia em 2019. Hoje, como se diz no futebol, tenho várias amigas para trocar passes.

Nos últimos quatro anos, a presença do futebol feminino cresceu bastante nos noticiários. Isso, de alguma forma, impactou na sua preparação para o Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia?

No final de 2018, eu já sabia que faria a Copa Feminina de 2019. Beleza, eu sabia da Seleção Brasileira, mas e as outras seleções? Naquela época, eu também fiz jogos de outras seleções no SporTV. Por conta própria fui atrás de uma assessoria de dados de uma famosa big tech. Me mandaram várias coisas e foi minha base de estudos. Valeu a pena aquele investimento pessoal. Foi algo para a minha carreira. Quatro anos depois, apesar das dificuldades, as informações cresceram muito. Temos as redes sociais que ajudam bastante, muita mídia fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, há setoristas de futebol feminino. Estamos longe do ideal, mas, após quatro anos, não preciso contratar uma empresa para fazer pesquisa para mim. Isso tudo mexe com muita coisa além do vídeo.

De que forma?

Acho que estamos dando solidez e credibilidade ao futebol feminino emprestando nossas vozes. Isso ganha potência e normaliza. Hoje, eu vejo produtoras na redação com a possibilidade de se tornarem chefes. Isso tudo cresce com mais mulheres na cobertura. Estamos influenciando outras gerações não só no vídeo, mas em posições estratégicas importantes também nos bastidores.