Conflito familiar

Com personagens de destaque em novelas de sucesso, Flávio Tolezani estava bem satisfeito com as oportunidades que lhe eram oferecidas na Globo. Uma sondagem da Amazon Prime Video para integrar um projeto do cineasta Breno Silveira, entretanto, fez o ator “balançar”. Ao ler o roteiro de “Dom”, série que acaba de estrear no serviço de “streaming”, o ator se desfez de qualquer dúvida sobre a oportunidade de fazer valer sua autonomia artística.

“Estou muito orgulhoso de ter feito parte dessa produção. Estava ansioso para a estreia e a recepção a este trabalho não poderia ter sido melhor. É o tipo de obra que, quando o ator bate o olho no texto, enxerga todas as possibilidades e se empolga. Foi isso que aconteceu comigo”, valoriza.

O nome de Flávio só começou a ficar mais conhecido a partir do viciado Roy no sucesso “Verdades Secretas”, de 2015 – Foto: Divulgação

Na trama criada e dirigida por Silveira, Tolezani é Vitor, o controverso pai do protagonista da história, Pedro Dom, jovem de classe média viciado em drogas que se tornou o líder de uma quadrilha dedicada a assaltar edifícios de luxo. Neste contexto, Vitor é um policial com muita disposição para lutar contra o universo do narcotráfico. É este o ponto de colisão que abala a relação entre pai e filho.

“São duas pessoas com visões de mundo totalmente diferentes. Essas personalidades distintas resultam em uma vida de discordância e tensão. Ao mesmo tempo, essa família tem laços muito fortes e difíceis de se romper. Entre erros e acertos, a saga do Vitor tem dois pontos importantes: combater o crime e trazer o filho para o lado dele”, explica.

Pai de uma menina e muito acostumado a viver a paternidade na ficção, Tolezani se assustou um pouco com o fato de “Dom” ser baseada em fatos reais. “Contar a vida de alguém que existe aumenta a pressão de qualquer trabalho”, avalia.

A direção de Silveira, entretanto, logo fez o ator ficar mais tranquilo. Cineasta por trás de sucessos como “Gonzaga – De Pai pra Filho” e “Dois Filhos de Francisco”, o diretor sabe bem como lidar com atores que estão defendendo personagens inspirados na realidade.

“O roteiro foi nossa base para tudo. Em vez de mandar a gente buscar referências com as pessoas que estão ali retratadas, a direção fez a gente focar no que estava escrito. A pesquisa estava muito bem feita e facilitou demais o trabalho do elenco”, entrega.

Gravada ao longo de quatro meses durante o segundo semestre de 2019, o método de captação das sequências utilizado pelo cineasta impressionou o ator. Além de gravar a série de forma cronológica, tática que facilita a compreensão das emoções por parte do elenco, Silveira é do tipo que não faz muitas marcações nos sets, o que fez Tolezani se sentir muito mais livre em cena. “Ele dizia para a gente esquecer a câmera, que o trabalho de correr atrás dos ângulos dos atores era todo dele. A gente só obedecia e aproveitava esse estilo mais experimental de atuar. Foi bem libertador”, elogia.

Natural de São Paulo, Tolezani bem que tentou fugir da carreira de ator. Antes de enveredar pelas artes cênicas, ele cursou alguns semestres de Administração e Economia, mas não teve jeito. A sensação de que realmente encontrou seu lugar no mundo só veio mesmo após se inscrever no prestigiado curso de atuação Célia Helena Centro de Artes e Educação.

“Eu queria ser ator, mas confesso que me faltava coragem. Demorei a entender que os outros cursos não tinham nada a ver comigo. Por fim, abandonei os cursos tradicionais e fui ser feliz no teatro”, assume. Inicialmente, ele focou nos palcos. Porém, a partir de 2008 passou a fazer mais testes para a tevê, onde estreou com uma pequena participação em “A Favorita”. Seu nome só começou a ficar mais conhecido, entretanto, a partir do viciado Roy no sucesso “Verdades Secretas”, de 2015.

“O Roy mudou minha relação com a televisão e abriu novas portas”, avalia. A verdade é que o desempenho de Tolezani acabou caindo no gosto do autor Walcyr Carrasco, que o chamou para produções de sua autoria como “Êta Mundo Bom!” e “O Outro Lado do Paraíso”. Na sequência, “Minha carreira no vídeo é marcada pela diversidade e isso acontece naturalmente. Sigo aprendendo a cada novo papel”, analisa.