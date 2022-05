Complicada e perfeitinha

Amanda Azevedo imaginou repetidas vezes como seria sua estreia na tevê. No teatro desde os sete anos de idade, ela acabou tendo sua primeira experiência no estúdio a partir da “perfeitinha” Luiza da série “De Volta aos 15”, uma das principais apostas da Netflix Brasil para este ano. Por entrar no catálogo internacional da gigante do “streaming”, em pouco tempo, Amanda sentiu de perto a abrangência da empresa e da história inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira.

“É incrível estar em um projeto de alcance mundial. Estou recebendo mensagens de vários países e de meninas que vem se identificando com a minha personagem”, conta a atriz que, pacientemente, tenta responder a todas as mensagens que recebe pelas redes sociais. “É uma série que vem agradando todas as idades, principalmente pela nostalgia de ser ambientada nos anos 2000. O retorno está muito positivo. Gosto desse contato com o público. Passamos por momentos muito complicados nos últimos anos e ter esse diálogo é muito válido”, garante.

A trama acompanha a saga de Anita, papel de Maisa Silva e Camila Queiroz, uma mulher de 30 anos que acaba voltando para quando tinha apenas 15 anos. Durante a viagem no tempo, a jovem tenta consertar a vida de todos ao seu redor. Porém, cada mudança no passado impacta o futuro de todos e nem sempre para melhor. Uma das pessoas que a protagonista decide ajudar é justamente sua irmã, Luiza, que vive presa no papel de princesinha da cidade de Imperatriz. Vaidosa e popular, Luiza é a filha e namorada perfeita aos olhos dos outros. Em contrapartida ao imaginário que ela própria ajuda a alimentar, a jovem sofre para caber na máscara da boa menina. Desta forma, reprime seus desejos para não desapontar a mãe, busca por aprovação para ser amada e acaba vivendo em função do que esperam dela.

“Ao mesmo tempo que ela gosta de toda essa atenção em torno da figura de menina perfeita, a Luiza tem uma urgência em ser livre, viajar por aí, conhecer coisas além daquela cidade. Ela quer escrever a sua própria história, é uma sonhadora”, resume. Nem mesmo Douglas, namorado de Luiza vivido por Lucca Picon, sabe de seus anseios. A menina, inclusive, é secretamente apaixonada por um de seus melhores amigos, Fabrício, de João Guilherme. “O Fabrício é a única pessoa com quem minha personagem se sente à vontade para se abrir e sair da pose de princesa”, destaca.

Na série dirigida por Vivianne Jundi e Dainara Toffoli, Amanda divide o papel com Mariana Rios, intérprete da versão mais experiente de Luiza. Ainda na pré-produção, as duas atrizes fizeram questão de conviver um pouco para criar uma unidade de atuação para a personagem. “Tivemos alguns ensaios para trocarmos nossas visões sobre o papel e fizemos um exercício muito legal de traçar um paralelo da festa de 17 anos e do casamento, onde em ambas ocasiões, Luiza tem uma função social para exercer. Nesse improviso ficávamos nos observando e encontrando gestuais semelhantes”, detalha.

Aos 25 anos, a preparação para viver uma personagem de 17 anos fez Amanda voltar sua atenção para os próprios dilemas da adolescência. De forma muito pessoal, a atriz se reconheceu em diversas características de Luiza, o que ajudou bastante na construção das cenas. “Foi um resgate. A gente passa por muitas coisas na adolescência e só começa a entender o reflexo disso quando já estamos mais velhas. Amadurecer é uma dádiva”, acredita.

atural de Santos, cidade do litoral de São Paulo, Amanda começou no teatro para encarar a timidez na infância e encontrou nos palcos uma forma de se comunicar com o mundo. Porém, já adolescente, na hora de prestar vestibular, acabou deixando de lado a vontade de seguir a carreira de atriz e se formou em Propaganda e Marketing. Atuando no mercado publicitário por três anos, criou coragem para pedir demissão e, enfim, viver das Artes Cênicas.

“Sempre tive apoio dos meus amigos, família e ex-colegas de profissão. Recebo mensagens até hoje de pessoas que trabalharam comigo, estudaram na minha faculdade e hoje se inspiram com a minha coragem de ter ido atrás do que eu realmente gostava. Fico muito feliz com essa corrente”, ressalta. Após muitas informações desencontradas, a confirmação da Netflix para a produção de uma segunda temporada de “De Volta aos 15” deixou Amanda aliviada. Agora, ela segue ansiosa para saber sua personagem será encaixada na nova leva de episódios. “Vai ser um reencontro interessante. É uma história com muitos desdobramentos para surpreender o público”, valoriza.