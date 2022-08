Com um currículo extenso

Se tem algo que Gabi Lopes aprendeu, desde bem cedo, foi a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Para começar, seu currículo é extenso: atriz, escritora, apresentadora, modelo, influenciadora e produtora executiva. Aos 28 anos, essa paulistana pode ser vista na Netflix, na terceira temporada da série “Sintonia”, onde atua em inglês, na pele de uma estrela de cinema. “Acho ‘Sintonia’ uma obra incrível e que retrata o Brasil de uma maneira muito verdadeira e honesta. Gosto de séries reais e bem produzidas. Já conhecia o elenco e eram todos meus amigos e conhecidos”, conta, animada.

A oportunidade para atuar no projeto veio a partir de testes que Gabi realizou, mas para várias personagens. Chegou a receber propostas para algumas participações, mas a agenda nunca batia. “Dessa vez me ligaram, achei superlegal o texto e, finalmente, tinha agenda”, conta Gabi, que já tem um livro lançado, “Antes Feito Do Que Perfeito”, e estará em outra produção da Netflix a partir de outubro: o filme “Esposa de Aluguel”, no qual interpreta a filha da personagem de Danielle Winits.

Atuar em inglês em “Sintonia” não chegou a ser uma dificuldade para Gabi. “Estudo a língua há anos e amo muito. Adorei a oportunidade de trabalhar em outro idioma. É bem diferente, mas muito interessante”, explica a atriz, que também tem cenas em português na trama. “É aí que vão perceber que, na verdade, a minha personagem é brasileira”, entrega. Gabi também se prepara para lançar outros dois trabalhos. No cinema, a partir do próximo dia 18, estará em cartaz com “Maior Que O Mundo”, no qual interpreta uma usuária de cocaína e faz par romântico com Maria Flor. E em setembro estreia na HBO Max o longa “Partiu Fama”, em que dá vida a Martina, uma mulher que realiza sessões espirituais de regressão.

Empreendedora, Gabi também foi vice-campeã do reality “O Aprendiz”, na Band, em 2019. A experiência, aliás, foi crucial para que a influenciadora ganhasse mais segurança, expandindo seus negócios. “Foi o pontapé para me tornar, de fato, uma empresária. Já tinha aberto algumas empresas, mas nada muito complexo. Depois de sair do programa, aprendi a viver. Hoje em dia, faço parte de sete CNPJs como sócia”, diz. Neste mês, Gabi também lança seu novo curso, “Do Like Ao Lucro”, direcionado a influenciadores.

Nome completo: Gabriela Lopes Gabriel.

Nascimento: 23 de julho de 1994, em São Paulo.

Atuação inesquecível: “Amo minha atuação no filme ‘View’. É um projeto bem marcante e complexo, onde fui protagonista e minha personagem é sequestrada e mantida em cativeiro ao longo do filme todo. Kaká foi um presente na minha vida e me rendeu o prêmio de melhor atriz no FirstGlance Film Festival, em Los Angeles”.

Interpretação memorável: “O filme ‘Corra!’ me impressionou muito e a atuação do protagonista, o ator Daniel Kaluuya, é surreal”.

Momento marcante na carreira: “Quando atuei no filme ‘Maior Que O Mundo’ e fiz uma personagem viciada em cocaína. Como nunca experimentei a droga, tive de fazer um trabalho de pesquisa e laboratório bem intenso. Foi um dos trabalhos em que mais me joguei e aprendi. O elenco era formado por atores e atrizes muito experientes e foi um prazer aprender com todos”.

O que falta na televisão: “Conteúdos que façam a audiência se questionar mais, debater os temas importantes”.

O que sobra na televisão: “Conteúdos parecidos e que subestimam a inteligência da audiência, replicando mais do mesmo por tantos anos. Se o mundo está em constante evolução, os formatos e produções não podem ficar de fora disso”.

Com quem gostaria de contracenar: Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro, Grazi Massafera, Wagner Moura, Isis Valverde e Jesuíta Barbosa.

Se não fosse atriz, seria: “Produtora executiva, cineasta, enfim, ainda estaria envolvida no meio em que trabalho e pelo qual sou apaixonada, que é a sétima arte”.

Ator: Wagner Moura.

Atriz: Marilyn Monroe.

Novela: “Verdades Secretas”, escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo em 2015.

Vilão marcante: Coringa. “Gosto da mistura entre humor e acidez que o personagem carrega, trazendo leveza para a maldade que pratica”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Belíssima”, escrita por Silvio de Abreu e exibida originalmente pela Globo entre 2005 e 2006; ou “Celebridade”, de Gilberto Braga, exibida originalmente pela Globo entre 2003 e 2004. “Eu amava essas duas novelas”.

Que papel gostaria de representar: “O papel de Arlequina em ‘Esquadrão Suicida’. Sinto uma liberdade muito grande na personagem e me interesso por papéis nessa ‘vibe’”.

Filme: “A Origem”, dirigido por Christopher Nolan e lançado no Brasil em 2010.

Autor: Walcyr Carrasco.

Diretor: David Fincher e Daniel Rezende.

Vexame: “Sempre caio em lugares que não pode ou tropeço na frente de todo mundo, mas finjo que nada aconteceu”.

Mania: “De organização. Adoro deixar tudo organizado e não saio de casa sem arrumar a cama”.

Medo: “De perder alguém que eu amo muito, tipo pai e mãe”.