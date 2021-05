Com referência nostálgica

Uma sensação de familiaridade acompanha Alinne Prado em suas primeiras semanas à frente do “TV Fama”, da RedeTV!. A equipe, o elenco e a função são inéditas, mas, ainda assim, a apresentadora tem uma proximidade pessoal com o programa que está no ar há mais de 20 anos. O “TV Fama”, que ganhou repercussão sob o comando de Nelson Rubens, fez parte da história de Alinne como telespectadora.

“Fiquei muito feliz de ter a chance de participar de um programa que faz parte da história de vida dos brasileiros. O ‘TV Fama’ por si só é mais que um programa, é uma personalidade. Entro com humildade para aprender e coragem para crescer. Lembro muito do bordão icônico do Nelson Rubens: ‘eu aumento, mas não invento’”, valoriza.

Há quase 20 anos no jornalismo, Alinne nem sempre pensou em seguir uma trajetória no entretenimento – Foto: Divulgação

Desde o último dia 12, o programa da RedeTV! passou por uma reformulação. Além de Alinne, o “TV Fama” também conta com o comando do ator Júlio Rocha e da apresentadora Lígia Mendes. E mais: ganhou 15 minutos a mais no ar e passou a ter uma edição aos sábados. As conversas entre Alinne e a emissora já aconteciam há cerca de um ano.

“O convite oficial veio em dezembro, através de uma ligação do diretor artístico. Ele contou sobre a proposta de reformulação e achei um desafio interessante de participar”, explica Alinne, que analisa com cautela suas primeiras impressões sobre a estreia. “Ainda estamos compreendendo a temperatura do público. Ainda vamos lançar um novo cenário, com mais recursos tecnológicos. Lógico que toda novidade gera uma saída da zona de conforto. O público estava acostumado com um ‘TV Fama’, agora estamos fazendo um novo ‘TV Fama’”, completa.

Ainda se adaptando ao formato, Alinne confessa que já trocou algumas mensagens com Nelson Rubens, que seguirá na produção como comentarista especial. Há um ano, o apresentador faz entradas remotas diretamente de casa em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“Achei maravilhoso o Nelson seguir como comentarista. Todos nós, apresentadores, o reverenciamos. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas já conversamos por telefone. Respeito quem soube chegar aonde ele chegou. Recebemos a benção dele e já pedi conselhos e dicas”, elogia.

CARREIRA

Há quase 20 anos no jornalismo, Alinne nem sempre pensou em seguir uma trajetória no entretenimento. Com passagem pela GloboNews, a repórter tinha o sonho de ser correspondente internacional na Alemanha. No entanto, após ser desligada do canal de notícias, a jornalista começou uma nova caminhada profissional ao estrear no “Encontro com Fátima Bernardes”, em que permaneceu por três anos. Ela também acumula passagens pelo “Mais Você” e “Vídeo Show”. “Cheguei a fazer um documentário sobre os 20 anos da queda do muro de Berlim. Mas a vida foi me encaminhando para o entretenimento. Depois do ‘Encontro’, fui subindo os degraus do entretenimento. Estou só começando”, ressalta.