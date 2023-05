Com final feliz

A obra trágica de “Romeu e Julieta”, escrita por William Shakespeare há mais de 400 anos, já ganhou inúmeras versões nos mais variados formatos pelo mundo afora. O desfecho dramático do casal principal, inclusive, é um dos pontos mais conhecidos da trama do dramaturgo inglês. Toda essa melancolia da história, no entanto, passa longe do enredo da novela “A Infância de Romeu e Julieta”, que estreia no SBT amanhã, dia 8 de maio.

Tendo a literatura clássica como uma fonte importante de inspiração, Iris Abravanel pretende dar uma roupagem lúdica e infantojuvenil ao novo folhetim da emissora. “A história original é tão triste, tão trágica e desesperadora. Não tem nada a ver comigo. O final, por exemplo, tem de ser feliz. A novela fala sobre a briga de duas famílias, mas eu quero falar sobre a importância do perdão. Às vezes a gente fica com mágoa, que fica nos roendo e fazendo mal. Cada dia é um presente na nossa vida e a gente sempre precisa estar pensando em quem está ao nosso redor e em como fazer o bem”, explica.

A trama de “A Infância de Romeu e Julieta” irá substituir a longeva “Poliana Moça”. O projeto marca o lançamento da primeira coprodução entre o SBT e o Prime Vídeo. Amanhã, os cinco primeiros episódios também estarão disponíveis na plataforma de streaming da Amazon. A partir do dia 12, o público poderá conferir mais cinco episódios, semanalmente às sextas, no serviço on demand.

“O SBT tem uma legião de fãs e é um prazer participar desse projeto. Espero que seja o início de uma longa jornada. Queremos nos conectar com as famílias brasileiras. A novela é um gênero que faz parte da vida da família brasileira. Será uma nova forma de entregar conteúdo para nossos assinantes. É um público que queremos conversar”, valoriza Antonio Forjaz, que ocupa a função de Country Manager Brasil do Prime Vídeo.

Assim como a tradicional obra de Shakespeare, “A Infância de Romeu e Julieta” tem como pano de fundo a rivalidade entre duas famílias. Romeu Monteiro e Julieta Campos, interpretados por Miguel Ângelo e Vittoria Seixas, moram em lados opostos do mesmo bairro. Quando se conhecem, a conexão é instantânea e um sentimento nasce entre eles. Contudo, logo descobrem que são de famílias inimigas e turmas rivais, nem mesmo uma amizade seria possível entre eles.

“É uma honra participar dessa novela e fazer minha primeira protagonista. Estou bastante nervosa. A Julieta é uma personagem meiga e fofa, mas bem diferente da versão original. A nossa Julieta é mais descolada e adora esportes”, explica Vittoria.

O enredo se passa no bairro de Castanheiras, dividido em dois lados: Lado Vila, com casas tradicionais e coloridas, onde vive a família Campos, e o Lado Torre, com prédios modernos e muita inovação, onde vive a família Monteiro. Uma rivalidade que ninguém lembra direito como começou e só fica mais forte com o passar do tempo. Juntos, eles decidem então achar uma forma de acabar com as rixas dos amigos e resolver os mal-entendidos do passado para selar a paz entre as famílias. “Acho que será uma história muito bonita e vamos trabalhar muito para que seja um grande sucesso. Muito feliz de, aos 12 anos, viver meu primeiro protagonista”, celebra Miguel.

Além do elenco infantil, a novela também resgata nomes veteranos da tevê e que, inclusive, já passaram pelo SBT há alguns anos. Bianca Rinaldi, Lu Grimaldi e Luiz Guilherme retorna à emissora encabeçada por Silvio Santos. “Todo mundo me pergunta como é voltar para o SBT. É sensacional. É uma das melhores sensações que tive nos últimos anos. É um lugar que exala muito respeito e amor. Foi aqui que fiz minhas primeiras protagonistas”, ressalta Bianca, que interpreta Vera Monteiro, mãe do protagonista.

“A Infância de Romeu e Julieta” – Estreia dia 8 de maio no SBT e no Amazon Prime Vídeo.

Quem é quem?

Núcleo família Campos

Lu Grimaladi – Foto:

Julieta (Vittória Seixas) mora no Lado Vila, em um sobrado antigo, dentro de um terreno extenso e arborizado com seus avós maternos e sua mãe, Mariana (Juliana Schalch). Chamada por todos de Juli, a jovem de 13 anos é conhecida pelo bairro como a menina aventureira, moleca e descolada que adora andar de skate, além de ser a neta do respeitado Hélio (Luiz Guilherme), que é idealizador e treinador do CEC. Ela está sempre no armazém da família para ajudar sua mãe e sua madrinha, Amanda (Thamiris Mandú). Preocupa-se bastante com questões sociais e o meio ambiente e muito se deve à sua personalidade empática e à influência de sua avó, Clara (Lu Grimaldi), sua principal conselheira. Por ter vivido seus primeiros anos com os avós, a garota tem uma relação parental maior com eles do que com seus pais, o que causa certo mal-estar com Mariana. Seus pais são separados, mas Daniel (João Baldasserini), seu pai, é presente na vida da filha, sendo um bom amigo e companheiro de aventuras, com quem anda de skate toda semana. Daniel é um homem jovial e estiloso, que chama a atenção das mulheres. Está focado mais no trabalho e na paternidade do que em qualquer outra coisa, mas não está fechado para o amor. Ele ainda sente algo forte por Mari e a admira como mulher. Com o tempo, os dois percebem que ainda têm muito em comum, inclusive sentimentos maiores que simples consideração e respeito, mas Mari tenta negar para si mesma, até porque Daniel toma outro rumo em sua vida amorosa.

Núcleo família Monteiro

Miguel Angelo – Foto:

No Lado Torre, numa realidade completamente diferente, vive Romeu Monteiro (Miguel Angelo). Ele é filho único de Vera (Bianca Rinaldi) e Bernardo (Fábio Ventura) e morador do luxuoso Residencial Verona, condomínio de alto padrão, levantado pelo seu avô, Leandro Monteiro (Guilherme Sant’Anna). Garoto de condomínio e criado dentro de uma bolha superprotetora, Romeu tem tudo para ser mimado, mas é um bom filho e amigo. Romeu é o grande herdeiro da Monter Holding, que é administrada com mãos de ferro por Leandro. Ele comanda a empresa com sede num amplo escritório em Castanheiras, de onde administra todos os seus negócios, sendo o primeiro e mais reconhecido de todos a Monter Construtora, responsável por modernizar o bairro. O objetivo dele é conquistar todos os terrenos da região, nem que seja pouco a pouco, para construir comércios modernos e prédios residenciais de luxo. No entanto, sofre resistência por parte dos moradores do Lado Vila, liderado por Hélio e Clara, que querem manter as casas antigas, as pracinhas e as áreas de lazer, por preservarem um estilo de vida mais humano e menos corporativo. Leandro também é pai de Glaucia Monteiro (Karin Hils). A irmã de Bernardo vive tentando provar para o pai que é capaz de cuidar dos negócios da família e tomar o posto dele, mas falha em todas suas tentativas.

Núcleo Monter Mercado

Andre Mattos – Foto:

É no mercadinho que trabalha Pórcia (Beatriz Oliveira), uma menina surda que é de uma beleza estonteante. Além de cumprir suas tarefas com perfeição, ela também ajuda e agrada os clientes. No seu intervalo, ela, leitora ávida, sempre aproveita para ler algum livro na praça, onde acaba conhecendo melhor Bassânio (Lucas Salles). Os dois viram bons amigos. De forma descontraída, ela o incentiva a aprender a ler e escrever. O rapaz até se esforça para aprender Libras e entender melhor o que a moça quer dizer. No fundo, Bassânio gosta de Pórcia, mas não tem coragem de se declarar por se achar feio demais para ela. Pórcia é filha de Fausto (André Mattos). Zelador de um condomínio residencial de luxo, ele é um dramaturgo frustrado. Só exerce o cargo e mora com a filha num pequeno apartamento do edifício por piedade de Leandro. Fausto é amigo de infância dele, de Hélio e de Clara, e mantém a amizade com as duas famílias. Vive de conversa com Leandro de um lado e com Hélio do outro, sem que os dois saibam, levando e trazendo notícias e informações de uma família para a outra na esperança de ganhar algo em troca.