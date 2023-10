Com as próprias pernas

Enquanto estão no ar, as novelas passam por alguns pontos de virada. Em “Fuzuê”, folhetim das 19h da Globo, um desses momentos foi a volta da enigmática Maria Navalha, personagem de Olivia Araujo, à trama. Quando a história estreou, a mãe da heroína Luna, vivida por Giovana Cordeiro, estava sumida. E todos os esforços da filha, aliás, eram para encontrá-la. Agora, com o retorno, vê-se uma nova etapa no rumo das duas personagens, o que marca também outra fase no trabalho de Olivia. “A Maria Navalha foi apresentada ao público através do olhar dos outros personagens, do que lembravam dela. Com a sua volta, o público entende melhor essa mulher tão intensa, cheia de vida e apaixonada por tudo, que acabou sendo julgada e sofrendo com isso”, exalta.

Esse lado inusitado da apresentação da personagem ao público não é a única característica instigante para sua intérprete. Olivia, na verdade, enxerga Maria Navalha como um dos primeiros trabalhos de composição de sua própria carreira. “Ela usa artifícios. Fico quase duas horas na maquiagem. São unhas vermelhas longas e cílios cumpridos”, defende ela, que se encanta pela caracterização, mas não consegue adotá-la em seu próprio dia a dia. “Acho lindo, mas sou dona de casa. Eu lavo roupa, cozinho, tenho vida comum”, entrega.

Por enquanto, Olivia não se compromete na hora de definir o caráter de Maria Navalha. E desconversa quando a pergunta é se está diante de uma personagem vilã ou com traços de heroína. “Ela é cheia de nuances e atitudes controversas. Não consigo dizer se é boa ou má, mas é humana, com certeza, além de rica e instigante. Espero que as pessoas não julguem”, torce, deixando clara a sua maior vontade em relação à recepção do público. “Como atriz, meu desejo é que as pessoas se encantem e se apaixonem por ela, assim como eu”, diz.

Um papel como o de Maria Navalha demanda uma preparação intensa. E que, segundo Olivia, segue firme. “Eu já fazia aulas de canto, por entender que é uma ferramenta importante para mim, como atriz. A dança também faz parte da minha formação. E isso se junta agora”, conta. Paulistana e prestes a completar 51 anos – seu aniversário é em novembro –, Olivia se refere a Maria Navalha como uma mulher “que fala em caixa alta”. E, para fazer jus a isso, conta com um time que envolve preparação vocal, corporal, professor de canto e fonoaudióloga. “Cada número da Maria Navalha vem acompanhado de muito estudo”, garante.

Maria Navalha transita em diferentes núcleos de “Fuzuê”, mas é parte central do Beco do Gambá, local que lhe rendeu fama e muitas lembranças boas. “É um cenário lindo e seus personagens são cativantes e amorosos, uma trupe vibrante. Cada cena gravada ali é uma animação porque tem brilho, vida”, valoriza. Mas nessa fase da história, muitas de suas cenas mais impactantes são de mãe e filha, ou seja, gravadas com Giovana Cordeiro. “Tem horas que os papéis se invertem. Às vezes, a Maria Navalha é meia filha da Luna. Elas se amam e se admiram. Giovana tem sido uma grande parceira de cena, nossas trocas são cercadas de carinho”, derrete.

“Fuzuê” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.