Com a agenda cheia

No elenco de “Vicky e a Musa”, Pedro Caetano aguarda outras estreias no Globoplay e Netflix

Pedro Caetano sempre valorizou um bom processo de preparação para um novo projeto. O ator, no entanto, precisou lidar com um esquema diferente ao integrar o elenco de “DNA do Crime”, nova série original Netflix, que ainda não tem data de estreia na plataforma de streaming. Um dos últimos nomes a integrar o casting da produção, Pedro chegou na trama policial quando o processo de preparação e os laboratórios estavam bem adiantados.

“É uma série de muita ação, com uma estrutura enorme e que exige um preparo muito grande. Acabei entrando no processo em cima da hora e perdi o período de preparação, o que me exigiu uma concentração e dedicação ainda maiores. Mas foi um processo muito transformador e gratificante, estar com uma equipe tão boa, numa história tão complexa, com tanto cuidado com os detalhes. Estou bem ansioso para ver o resultado”, explica.

Com direção de Heitor Dhalia, a trama é inspirada na investigação real da Polícia Federal sobre o assalto no Paraguai à base de uma transportadora de valores envolvendo brasileiros, em 2017. A produção contou com gravações em Ciudad del Este, Foz do Iguaçu e São Paulo. Na história, Pedro vive o delegado federal Rossi, um profissional dedicado que é designado para investigar e perseguir uma quadrilha de assaltos a patrimônio e que vê nessa missão sua grande oportunidade de ascensão na carreira. “Já tinha feito alguns policiais na carreira, mas fazer o Rossi foi bem diferente. ‘DNA’ é uma série com ação do início ao fim, além da tensão criada pelo roteiro até nas cenas de pouca ação e mais texto. Isso exige um engajamento físico constante, a tensão precisa estar no corpo presente. Tivemos o acompanhamento de policiais reais que foram fundamentais para trazer mais verdade às cenas”, conta.

Enquanto “DNA do Crime” não chega ao serviço de streaming, Pedro curte a recente estreia de “Vicky e a Musa”, que está disponível no Globoplay. Na história, ele vive Silas, pai da protagonista Vicky, interpretada por Cecília Chancez. Marido apaixonado por Fafá, de Chris Vianna, ele ama estar com os parentes e trabalha como mestre de obras, supervisionando reformas na vizinhança.

“A família da Vicky é uma família negra que foge dos estereótipos negativos tidos como normais pela sociedade. A realidade dessa família, embora simples e humilde, não os priva de ter uma relação de afeto, de carinho, de escuta, respeito e, principalmente, com a possibilidade de sonhar através da arte”, aponta Pedro, que celebra a oportunidade na produção musical. “É um projeto com leveza, mas que toca em pontos importantíssimos a serem debatidos, que resgata grandes sucessos da música, celebrando artistas do passado e conectando com artistas mais atuais. Acho um projeto realmente maravilhoso. Tenho a certeza de que o público vai se identificar”, completa.

“DNA do Crime” – Netflix – Ainda sem data de estreia prevista.

“Vicky e a Musa” – Globoplay – Primeira temporada disponível para assinantes.

“Reencarne” – Globoplay – Ainda sem data de estreia prevista.