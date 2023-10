Codex 632, série investigativa estreia quinta

- Foto: Divulgação

Em busca de internacionalizar e expandir suas produções, o Globoplay recorreu a um velho país parceiro para aumentar sua oferta de conteúdo. Em uma coprodução internacional com a Rede de Televisão Portuguesa, RTP, e a produtora independente SPi, a série “Codex 632” estreia no próximo dia 19, quinta-feira, no streaming da Globo. A produção investigativa reúne atores brasileiros e portugueses, como Deborah Secco, Alexandre Borges e Paulo Pires, e conta com cenas gravadas no Rio de Janeiro e em Lisboa.

Além de “Codex 632”, o Globoplay já traz no catálogo “Theodosia”, primeiro live-action internacional coproduzido com Cottonwood Media, que teve como parceiros a alemã ZDF, ZDF Enterprise e a HBOMax, e em breve vai disponibilizar “Rio Connection”, uma parceria entre a Globo, a Floresta e a Sony com cenas gravadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Montevideo.

Inspirada no best-seller homônimo do jornalista português José Rodrigues dos Santos, “Codex 632” acompanha a aventura repleta de enigmas e mitos de Tomás, papel de Paulo Pires e tem alguma semelhança com “O Código Da Vinci”, de Dan Brown. O personagem é um professor universitário que se envolve em uma investigação iniciada por seu mentor, Martinho Toscano, que pode mudar a memória coletiva e a percepção em relação à História Mundial. Marido de Luisa Toscano, de Betty Faria, Martinho desenvolvia uma pesquisa sobre o descobrimento do Brasil quando morreu no Rio de Janeiro em circunstâncias obscuras.

A morte do historiador é tratada de forma secreta pela polícia e, quanto mais Tomás chegar perto da verdade, mais perigo correrá. Especialista em criptologia, Tomás é contratado por Nelson Moliarti, interpretado por Alexandre Borges, para decodificar a busca do seu mentor. Nelson é administrador da Fundação Histórica Américo Vespúcio.

Tomás ainda enfrenta problemas no campo amoroso. Ele é casado com a botânica Constança, vivida por Deborah Secco. Os dois são pais de Margarida, de Leonor Belo. O nascimento da filha divide a sua vida em dois períodos. Após o parto, Constança abdica do trabalho para tomar conta da família, mas cobra do marido o tempo que dedicou ao lar enquanto ele construía a sua carreira. O vazio que sente vai facilitar a entrada de outra pessoa em sua vida.