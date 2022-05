Clima jovial

Escalado para “Todas as Garotas em Mim”, Hall Mendes retoma contato com o público adolescente

O poder de observação de Hall Mendes fica em alerta assim que se depara com um novo trabalho. Em busca de referências para seus personagens, tudo vira motivo para inspiração e composição. Escalado para a série “Todas as Garotas em Mim”, da Record, ele busca prestar atenção em tudo que está ao seu redor, como músicas, personagem que já existem, atores, arte e até mesmo pessoas de seu ciclo de convivência. Para viver o debochado Arthur, até o falecido cantor Cazuza, ícone da música brasileira na década de 1980, virou referência. O projeto tem estreia prevista para este mês.

“Todos viram estudo para mim. Eu diria que as maiores qualidades do Arthur vêm um pouco do Cazuza, acho que eles têm uma energia parecida. Esse lance de impulsividade e loucura. Podemos dizer que é um Cazuza de Chernobyl (risos)”, explica.

Escrita por Stephanie Ribeiro e com direção geral de Rudi Lagemann, a série da Record irá mesclar passagens bíblicas com uma história atual. Na produção, Hall fará sua estreia como vilão. Na pele de Arthur, ele vive um rapaz zombador e que perde o amigo, mas não perde a piada. Sempre metido nas mais diversas encrencas, Arthur também tem um lado bastante conquistador e está sempre de olho nas garotas. “É aquele típico cara rico que vive na bolha e só se mete em confusão. O Arthur é um cara impulsivo e inconsequente. Eu não diria que ele é exatamente um vilão. Acho que ele está mais para sem noção e muito debochado. Ele faz algumas maldades, sim, mas é um personagem carismático. Depois de tantos mocinhos, está sendo muito bom viver o Arthur”, defende.

A trama de “Todas as Garotas em Mim” marcará o reencontro de Hall com público jovem. Em 2018, ele integrou o elenco de “Malhação – Viva a Diferença”, em que viveu o nerd Jota. O ator estava em busca de retomar o contato com esse público jovem. “Meu último trabalho juvenil foi em ‘Malhação’. Estava com saudade de falar com esse público ‘teen’. Além disso, a série tem muitas camadas, se passa em diferentes épocas, diferentes personagens, isso me instigou muito”, aponta Hall, que ainda mantém contato com o elenco da novela infantojuvenil. “Me abriu as portas dentro da tevê. Aprendi muito ao longo desse trabalho. Tudo se encaixou de uma forma muito linda. Até hoje temos um grupo no WhatsApp”, completa.

Em 2020, Hall viu seu trabalho em “Malhação” retornar ao vídeo. Por conta das paralisações das gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em virtude da pandemia de Covid-19, a novela adolescente foi reprisada na grade da emissora. Quase cinco anos após o projeto ir ao ar, o ator confessa que faria algumas mudanças em seu trabalho diante das câmeras. “Existe ator satisfeito? Acho que não, hein (risos)?! Eu fico me julgando muito, ‘Malhação’ foi o meu primeiro trabalho grande, eu estava ali aprendendo todo dia. Hoje, eu faria tudo diferente, mas acho que isso é o mais lindo da profissão: você amadurece e acompanha esse amadurecimento de perto”, ressalta.