Cinara Leal ressalta importância social das novelas

Dentre tantas sequências emocionantes, Cinara gosta de relembrar a cena em que Luísa dá a Carta de Alforria a Justina - Foto: Divulgação_Gisele Dias

Cinara Leal é uma profissional de visão. A atriz de 44 anos precisou de poucas palavras para compreender que a personagem Justina teria uma trajetória intensa na trama de “Nos Tempos do Imperador”, da Globo. “Na primeira leitura da sinopse, estava escrito: ‘Justina – amiga e confidente da Condessa de Barral (Mariana Ximenes)’. Só isso”, lembra. Apesar das breves linhas, ela trabalhou por onde para conquistar o papel na novela das seis. Cinara sabia que o enredo histórico traria inúmeras reviravoltas e surpresas ao longo dos capítulos.

“Pedi para fazer o teste para a novela. Eu percebi que era muito mais, uma verdadeira missão para honrar meu povo. Trabalhei para construir cada detalhe, cada gesto, cada fala, cada espaço, tudo. Na primeira semana de gravação, cheguei a ouvir: ‘Veio aqui só para abrir porta, né?’. Mais que uma personagem, era uma missão”, aponta.

Na história, Justina trabalhava na casa de Luísa, papel de Mariana Ximenes. Escrava do Coronel Ambrósio, de Roberto Bomfim, ela foi comprada pelo pai da Condessa. Justina torna-se a grande confidente de Luísa. Ao longo dos capítulos, porém, a personagem envereda por outras histórias, como o combate ao racismo estrutural e também em uma história de amor com Guebo, vivido por Maicon Rodrigues. “Não esperava tanto sucesso assim de cara com a Justina. Desejava. Ela traz a temática do racismo estrutural, que não podemos mais deixar de falar. Tenho recebido um retorno afetuoso, lindo e de reconhecimento que me emociona demais. É gratificante entregar esse trabalho e receber toda essa positividade das pessoas em troca”, valoriza.

Cinara mergulhou em um longo processo de composição antes do início das gravações. Para compreender melhor o enredo retratado na obra de Alessandro Marson e Thereza Falcão, ela leu diversos autores negros, fez quatro vezes o tour pela Pequena África, que fica localizada na Região Portuária do Rio de Janeiro, e frequentou um curso de filosofia africana com a Aza Njeri e Katiuscia Ribeiro.

“Foi lá que conheci os Adinkras. Os Adinkras são ideogramas, símbolos que trazem mensagem e representam conceitos. Cada um tem um significado. Levei para a Justina um colar que mandei fazer com o Adinkra Sankofa, que é representado por um pássaro com a cabeça voltada para trás. Significa retornar ao passado para ressignificar e construir um novo futuro. Junto com a expressão que a Rosane Borges usa: ‘descolonização do olhar’. Eu sabia que era um mergulho em mim e para além de mim”, explica.

Caminhando para a reta final da novela, que termina sexra, dia 4, Cinara comemora a boa repercussão da personagem, mas também vibra pelas mensagens e debates importantes que a obra das seis tem levantado. Para a atriz, os folhetins têm uma função social que vai além do entretenimento.

“São temas urgentes como o racismo, o apagamento e a dor do preconceito. Eles precisam ser abordados enquanto estivermos vivos. Quando possível, abordar com mais profundidade. A novela tem a função de entreter, mas principalmente informar, alertar, conscientizar e transformar. Por isso, a extrema importância da arte nos questionar como sociedade, mostrar o quanto resistimos para chegarmos até aqui e o quanto reproduzimos modelos antigos de desvalorização e exclusão do negro. É sobre conscientizar para transformar. Contamos histórias. Ela pode derrubar. Mas pode reerguer também”, defende.

Companhia em cena

Ao fim das gravações de “Nos Tempos do Imperador”, Cinara Leal conquistou uma nova amiga. Após mais um ano trabalhando ao lado de Mariana Ximenes, a atriz estreitou seus laços com a protagonista da novela das seis. “Ela é muito mais que uma colega generosa. Quando comecei a gravar com a Mari, disse que era fã. Ela já era atriz consagrada quando eu nem atuava ainda. Uma mulher com uma carreira consolidada, muitas protagonistas e abriu um espaço tão lindo para o meu trabalho ali. Entendeu que a construção das nossas personagens se mistura”, elogia.

Dentre tantas sequências emocionantes, Cinara gosta de relembrar a cena em que Luísa dá a Carta de Alforria a Justina. “Foi muito forte. Disse para ela uma frase que aprendi no curso de Filosofia Africana: ‘acendemos uma o sol da outra’. É lindo quando a gente divide esse protagonismo. É tão mais bonito sair do ego, da individualidade e estamos vivendo isso”, ressalta.