Choque inicial

Renata Tobelem foi bastante afetada pela trama de “Travessia” logo nas primeiras semanas de trabalho. Ainda na fase de preparação para viver a batalhadora Dina, a atriz recebeu um conselho do preparador Eduardo Milewicz que acionou emoções e pensamentos novos ao seu desempenho diante do vídeo. “Ele disse que me faltava ternura, que achava que a vida tinha sido muito dura comigo, mas para eu não perder a ternura. Aquilo mexeu comigo. Então, fui atrás da minha ternura…”, explica a atriz, que acionou sua memória afetiva durante a trama do horário nobre. “Vi muitos filmes para compor a Dina, mas a memória afetiva é a melhor inspiração. Me inspirei na Sula, minha babá na infância. Eu só coloquei algumas pitadas de humor”, completa.

Na história escrita por Gloria Perez, Dina é a fiel governanta de Guerra, papel de Humberto Martins. Há anos trabalhando na casa do empresário, ela é responsável por mediar os conflitos entre Ari, Brisa e Chiara, interpretados por Chay Suede, Lucy Alves e Jade Picon. “A Dina é uma fiel escudeira dos patrões. Tem uma relação íntima, de confiança. Ela é justa. Não gosto de chamá-la de boazinha (como o público fala), porque acho que ninguém é 100% bom… é isso é maravilhoso! Ela pode ser boa para alguém e ruim pra outra pessoa”, defende.

Com quase 30 anos de carreira, Renata conhece bem os altos e baixos da profissão e os comentários ácidos que surgem na tevê. Por isso mesmo, ela não se abala com as constantes críticas que a novela das nove vem sofrendo desde a estreia. A audiência do folhetim tem girado, em torno, dos 23 pontos na média acumulada.

“Tenho certeza de que ‘Travessia’ não é unânime, e também tenho certeza de que o boca a boca negativo contamina. Acho uma pena. Parece que ficou divertido achar defeito na novela”, desabafa a atriz, que tem tido um retorno positivo de seu trabalho no vídeo. “As críticas da internet são muito diferentes da resposta do público. Muito! E isso, para mim, vale muito! A Dina é muito amada pelo público das ruas e das redes. Muita gente me conta histórias, me pede para falar isso ou aquilo com a Dona Nubia (Drica Moraes)… Amo”, conta.

Pela primeira vez trabalhando em uma trama assinada por Gloria Perez, Renata é bastante conhecida do universo do humor. A atriz era um dos principais destaques do extinto “Zorra”, que saiu do ar em dezembro de 2020. Ela também tem passagem por novelas, como “Espelho da Vida”, “A Vida da Gente” e “Amor à Vida”.

“O novo ‘Zorra’ foi um momento super importante para mim, pois era uma proposta nova, e eles queriam um elenco forte para essa mudança. E sempre fui escalada pra personagens com humor! Está na veia. Tenho o maior orgulho de ter participações em ‘Os Normais’, ‘A Diarista’, ‘A Grande Família’, ‘Tapas & Beijos… Mas já fiz drama também! E amo”, explica.

“Travessia” – De segunda a sábado, às 21h30, na Globo.