Chegada de impacto

Rafael Cardoso entra em “Cara e Coragem” no papel do misterioso Rômulo

A rotina de gravação de uma novela pode ser extremamente intensa e cansativa. Ainda assim, Rafael Cardoso curte a adrenalina e o frisson que cercam um estúdio de gravação. Recém-chegado ao elenco de “Cara e Coragem”, o ator de 37 anos tem aproveitado cada segundo nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, após um período turbulento e esquisito de trabalho durante a pandemia. Ele, que foi um dos protagonistas de “Salve-se Quem Puder”, trabalhou sob protocolos rigorosos durante a fase mais aguda da Covid-19 ao final de 2020.

“É bom demais estar de volta ao estúdio, à rotina de gravações. Para mim está sendo muito importante e prazeroso viver isso novamente, gravando todos os dias. Retornar e lembrar de tudo o que vivi aqui dentro ao longo desses anos. Enfim, estou vivendo um momento único e dando valor a cada segundo depois de dois anos fora desta rotina”, explica o ator, que vive o misterioso Rômulo na história assinada por Claudia Souto.

Na atual novela das sete, o personagem de Rafael chega ao enredo para balançar a relação entre Pat e Moa, interpretados por Paolla Oliveira e Marcelo Serrado. O empresário surge no enredo como um dos clientes da Coragem.com. Em busca de contratar os serviços da empresa de dublês para uma campanha, ele conhece Pat e fica encantado por sua beleza a ponto de querer contratar a dublê como modelo exclusiva de sua marca. Fragilizada após o término com Moa, Pat não pensa em engatar uma nova relação, mas o charme do empresário a deixará balançada. Logo de início, no entanto, o ex demonstra desconfiança e antipatia pelo rival. “Rômulo é um mistério. Ele é um grande empresário que se encanta por Pat, fica maluco mesmo. E o que eu posso adiantar é que ele guarda alguns segredos… Ele é obstinado e vai lutar de todas as formas para conquistar a Pat”, despista.

Aos 37 anos, Rafael está nas novelas desde 2007, quando estreou na trama de “O Profeta”. A história de “Cara e Coragem”, no entanto, marcou um encontro inédito do ator com a equipe. Longe dos folhetins desde “Salve-se Quem Puder”, ele foi surpreendido com o convite para integrar a reta final da atual trama das sete. “Foi completamente inesperado. Não esperava entrar na novela nessa reta final. A Natalia (Grimberg, diretora artística) me chamou. É a primeira vez que trabalhamos juntos. Fiquei muito feliz de conquistar mais essa parceria. Fui muito bem acolhido por todos”, valoriza.

Logo após “Cara e Coragem”, Rafael Cardoso já tem novos compromissos com a Globo. O ator estará no elenco da próxima das seis, “Amor Perfeito”, novela escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, em que será o vilão da história. Com estreia prevista para março do ano que vem, a produção irá substituir “Mar do Sertão” na grade de programação. “Tenho alguns projetos engatilhados para o próximo ano, mas não posso dar muitos spoilers. Para o ano que vem, espero que possamos continuar com saúde, sair dessa turbulência política, e sermos felizes”, torce.

“Cara e Coragem” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Clima familiar

Ao longo de sua caminhada diante das câmeras, Rafael Cardoso construiu inúmeras parcerias e amizades no set de trabalho. Em “Cara e Coragem”, o ator reencontra Paolla Oliveira nos estúdios. Os dois estiveram juntos na trama de “Além do Tempo”, que foi ao ar em 2015. “A Paolla é uma irmã ganhei nessa caminhada. Já trabalhamos outras vezes então isso facilita todo o processo quando a gente entra em uma equipe em que estão todos muito entrosados e em sintonia. É muito bom estar em cena e conviver com ela. Uma grande parceira e já fizemos cenas bem bacanas”, elogia.

Além de Paolla, Rafael também foi dirigido por Adriano Melo, que esteve na estreia do ator na televisão há alguns anos. “É um cara que eu guardo no coração por ter dirigido a minha primeira cena em novelas. Enfim, estou em casa”, vibra.

Instantâneas

Rafael Cardoso renovou seu contrato de exclusividade com a Globo até 2024.

Em junho do ano passado, Rafael passou por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco.

Rafael é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.