Chão rachado

No ar como o sensível Timbó, de “Mar do Sertão”, Enrique Diaz fala de sua relação com o Nordeste

Foi com personagens de tintas rústicas e sotaque carregado de produções como “Cordel Encantado”, “Justiça” e “Onde Nascem os Fortes” que Enrique Diaz acabou se aproximando mais da televisão. No ar como o ingênuo Timbó de “Mar do Sertão”, ele aglutina todas as experiências vividas na região para representar o homem que, apesar da fome e da aridez do sertão, não perde o olhar amoroso pela vida. “Timbó é um personagem que me impressiona. Conheci pessoas como ele que, apesar de todos os problemas, não perdem o brilho no olhar. O texto da novela é de uma riqueza incrível e sempre me emociono em cena”, avalia.

Peruano de mãe brasileira e pai paraguaio, Diaz já era um premiado ator e diretor teatral quando estreou na tevê, com um pequeno papel na primeira versão de “Pantanal”, de 1990. Ao longo da década, por conta da falta de tempo, fez aparições esporádicas no vídeo em projetos especiais como “Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados” e “O Auto da Compadecida”. “Gostava do ambiente da tevê, mas a minha vida mesmo era nos palcos. Tudo acabou acontecendo no tempo certo”, ressalta. A partir do sucesso “Cordel Encantado”, de 2011, Diaz acabou estreitando os laços com os estúdios. Com personagens diversificados em novelas e séries, aos 55 anos, ele se divide entre a paixão pelo teatro e personagens de destaque em produções como “Cheias de Charme”, “Felizes Para Sempre” e “Amor de Mãe”. “A tevê me chama para viver tipos muito inusitados. Me divirto com essa diversidade toda e isso me leva a trabalhar bastante”, avalia.

Você tem diversos personagens nordestinos no currículo. Como você avalia essa ligação inusitada com o Nordeste?

Pois é. Me sinto até um pouco nordestino por conta desses papéis e adoro trabalhos ligados a essa região. Tudo no Nordeste é tratado de forma mais amorosa. Por conta do trabalho, já visitei e passei temporadas em algumas cidades e o que acho mais incrível é o reconhecimento do povo em busca de um país mais justo e melhores condições de vida. As pessoas são muito políticas, mas sem perder o amor e o cuidado com o próximo. Meu personagem tem muito disso.

Em que sentido?

O Timbó está inserido no contexto da fome, da seca, da aridez. Ao mesmo tempo, ele tem uma família incrível, que se ama e que luta junto contra as adversidades. O contexto é extremamente sério e urgente, mas o texto de “Mar do Sertão” consegue, de forma muito inteligente, lidar de forma bem humorada com a realidade, mas não a ponto de tirar a seriedade do tema. É uma abordagem muito sagaz e cotidiana.

Já conheceu muitos “Timbós” em suas andanças pelo Nordeste?

Alguns. Eu nem sabia, mas quando gravei “Justiça” e “Onde Nascem Os Fortes”, que foram produções feitas, basicamente, em locações reais, já estava me preparando para interpretar o Timbó. Visitei lugarejos muito humildes e devastados pela miséria, mas as pessoas tinham o brilho no olhar que o Timbó tem, essa felicidade através da simplicidade.

São personagens como esse que o fizeram investir mais na tevê?

Sim. E a verdade é que tenho tido muita sorte. Por muito anos, fiz apenas participações esporádicas no vídeo. Apesar de receber convites legais, eu realmente estava vivendo o teatro. De uns tempos para cá, mostrei que estava mais disponível para a televisão e o retorno foi muito legal.

Só em 2022 você esteve em “Pantanal” e “Mar do Sertão”. De onde vem essa urgência em trabalhar?

Agora, especificamente, vem dos meses que ficamos parados por conta da pandemia. No início de 2020, estava gravando “Amor de Mãe” quando tudo parou. Ainda no auge do coronavírus, gravei com todo o cuidado do mundo minha participação em “Diário de um Confinado”, produção da qual tenho muito orgulho porque foi pioneira nos protocolos sanitários e na possibilidade de fazer tevê no meio de todo o caos. As coisas começaram a normalizar e existe mesmo essa vontade de fazer tudo de bom que surgir.

“Mar do Sertão” – Globo – de segunda a sábado, às 18h20.